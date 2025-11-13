Punct de vedere - PTF Iași-feroviar Joi, 13 Noiembrie 2025

În legătură cu materialul publicat cu titlul “Trenul Prietenia Chișinău-București, ținut la un control de 7 ore la frontieră: explicațiile oficiale CFM”, în data de 12.11.2025, în care este menționat faptul că acesta a fost ținut aproape șapte ore la frontiera dintre Republica Moldova și România și a ajuns la destinație cu o depășire a programului obișnuit cu 4 ore, precizăm că activițățile care au dus la întârziere nu s-au desfășurat pe teritoriul României, iar acestea NU au fost înregistrate ca urmare a verificărilor efectuate de Poliția de Frontieră Română.

Controlul de frontieră efectuat în Punctul de Trecere a Frontierei Iași – feroviar s-a desfășurat în intervalul orar 01:30-02:20, conform timpilor prevăzuți în grafic, respectiv 50 de minute, prevăzut pentru formalitățile de trecere. În timpul acestor verificări nu au fost înregistrate întârzieri sau incidente.

Prin urmare, eventualele întârzieri menționate au fost generate de alte cauze, independente de activitatea Poliției de Frontieră Române.