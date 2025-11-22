Clarificare: controlul poliției de frontieră nu generează întârzieri pentru trenul internațional „Prietenia” Chișinău-București Luni, 24 Noiembrie 2025

Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează publicul că procedurile specifice controlului de frontieră desfășurate de autoritățile celor două state nu generează întârzieri în circulația trenului internațional „Prietenia Chișinău-București. Formalitățile pentru trecerea frontierei se desfășoară conform graficelor stabilite și în intervalele de timp prevăzute.

Cele două instituții cooperează permanent pentru menținerea unui flux eficient și predictibil la trecerea frontierei, inclusiv printr-un schimb operativ de date și aplicarea de proceduri armonizate, în vederea asigurării securității și fluidizării traficului de persoane.