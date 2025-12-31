Un an de la aderarea României la spațiul Schengen cu frontiera internă terestră Miercuri, 31 Decembrie 2025

La un an de la eliminarea controalelor la frontiera internă terestră, Poliția de Frontieră Română desfășoară, în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și cu autoritățile de frontieră din statele vecine, măsuri compensatorii Schengen, în scopul menținerii ordinii și siguranței publice, precum și pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere.

Activitățile sunt realizate în baza Planului de măsuri interinstituțional pentru diminuarea riscurilor la adresa ordinii și siguranței publice la frontierele terestre interne, prin constituirea de echipe mixte formate din polițiști de frontieră și polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

La nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au fost elaborate și implementate planuri de acțiune pentru cooperarea operațională și patrularea comună cu statele vecine, cu accent pe frontierele comune cu Bulgaria și Ungaria, în contextul aderării României la spațiul Schengen – terestru.

Cooperarea cu Bulgaria

În anul 2025 au fost implementate Planul de Acțiune Comun româno-bulgar pentru coordonarea cooperării polițienești în scopul combaterii migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, precum și Declarația comună privind procedurile de urmărire transfrontalieră. Activitățile desfășurate în comun includ schimb operativ de informații, analize comune privind rețelele de trafic de migranți, acțiuni de tip „BLITZ”, patrule comune și controale efectuate în zona de frontieră.

Cooperarea cu Ungaria

Începând cu data de 1 ianuarie 2025, ca urmare a eliminării controalelor la frontiera româno-ungară, activitățile operative sunt desfășurate prin controale în adâncime și acțiuni de tip „Hot-Spot”, realizate de patrule mixte româno-ungare, în vederea prevenirii și combaterii migrației ilegale, a traficului de migranți și a altor infracțiuni transfrontaliere. Coordonarea acestor activități este asigurată prin Centrul Comun de Contact Cenad.

Indicatori operaționali

În perioada 01.01–30.11.2025, Poliția de Frontieră Română a desfășurat:

52.642 de misiuni proprii pentru verificări în interiorul teritoriului;

34.800 de misiuni în cooperare cu alte instituții de ordine publică;

6.981 de misiuni de patrulare în comun cu statele vecine;

1.196 de misiuni în cooperare cu alte structuri;

6.856 de acțiuni de tip „BLITZ”;

89 de acțiuni de tip „Hot-Spot”.

Rezultate operative

În urma activităților operative, polițiștii de frontieră au descoperit și documentat cazuri de trafic de droguri, contrabandă cu produse accizabile și migrație ilegală. Printre acestea le enumerăm pe cele mai semnificative:

descoperirea unor grupuri numeroase de migranți ascunși în mijloace de transport de marfă, pe rutele Bulgaria–România și România–Ungaria.

Migraţia reprezintă un fenomen dinamic, influenţat de factori precum: nivelul scăzut de trai în statele de origine, conflictele armate, catastrofele naturale, condiţiile atractive de trai în ţările de destinaţie, fiind descoperite, de la aderarea in spațiul Schengen cu frontierele terestre, la granița cu Ungaria și Bulgaria, 1365 de persoane implicate în migrația ilegală.

Mii de produse contrafăcute purtând mărci internaţionale protejate au fost descoperite, in special, la frontiera cu Bulgaria

În perioada analizată, poliţiştii de frontieră – independent sau în colaborare cu lucrătorii vamali - au depistat bunuri contrafăcute purtând mărci internaţionale protejate în valoarea de peste 62 milioane lei. Printre acestea se numără articole de îmbrăcăminte şi lenjerie, produse cosmetice şi de parfumerie, încălțăminte, articole de marochinărie, ochelari de soare, etc.

depistarea a peste 37 kg de cannabis disimulat într-un autocamion, pe raza ITPF Giurgiu.

În perioada analizată, poliţiştii de frontieră aflați la frontierea terestră Schengen, independent sau în colaborare cu lucrători ai structurilor cu competenţe pe linia combaterii traficului ilegal de droguri (DIICOT) şi substanţe interzise, au depistat și indisponibilizat cantități semnificative de droguri de mare risc

confiscarea a peste 15 milioane de țigarete de contrabandă, în mai multe cazuri instrumentate pe raza județului Dolj.

De asemenea, de la 1 ianuarie 2025, lucratorii noștri care își desfășoară activitatea la frontierele terestre Schengen au confiscat, în total, peste 42 milioane de țigarete de contrabandă și aproximativ 3.700 de kg de produse din tutun .

Echipele Poliției de Frontieră Române, împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și cu autoritățile omoloage din statele vecine, vor continua să desfășoare acțiuni operative punctuale și inopinate, pentru menținerea siguranței cetățenilor și combaterea eficientă a infracționalității transfrontaliere, în contextul apartenenței României la spațiul Schengen.