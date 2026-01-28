Punct de vedere ITPF IASI - Declaraţie jurnalistă R. Moldova Miercuri, 28 Ianuarie 2026

Poliția de Frontieră Română aplică măsurile legale privind controlul la frontieră și accesul pe teritoriul național în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. În acest context, decizia de interzicere a intrării în România pentru cetățeni străini se realizează în baza O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, respectând atribuțiile instituționale stabilite prin cadrul normativ național.

Referitor la măsurile restrictive de intrare în țară:

• Motivul și durata interdicției aplicate unui cetățean străin sunt comunicate exclusiv persoanei vizate, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 4 din O.U.G. nr. 194/2002, precum și cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

• Această informație nu face parte din categoria informațiilor de interes public.

Procedura de control la frontieră prevede că persoanei vizate i se înmânează un formular oficial care conține:

• Motivul instituirii măsurii restrictive

• Calea legală de contestare a acesteia.

Poliția de Frontieră Română pune în aplicare aceste măsuri conform O.U.G. nr. 194/2002 și O.U.G. nr. 102/2005, pe baza constatărilor proprii sau la solicitarea instituțiilor competente.

Astfel, Poliția de Frontieră își desfășoară activitatea în limitele atribuțiilor legale, asigurând respectarea cadrului normativ național și european privind securitatea frontierelor.