PDV Nădlac - autoutilitarǎ rǎsturnatǎ si fuga de la locul accidentului

În data de 22.02.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicații din apropierea frontierei.
În cadrul acestor acțiuni, s-a încercat oprirea unei autoutilitare înmatriculată în Italia. Şoferul autovehiculului nu a oprit la semnalele polițiștilor, ulterior acesta a pierdut controlul asupra direcției de mers, răsturnându-se și fugind de la locul accidentului.
Cercetările continuă pentru identificarea conducătorului auto și stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului.