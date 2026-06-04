PDV Garda de Coasta cladire Limanu Joi, 04 Iunie 2026

Cu privire la tragicul eveniment produs pe raza localității Limanu, în urma căruia un minor și-a pierdut viața, Compartimentul Purtător de Cuvânt este abilitat să facă următoarele precizări:

Imobilul în cauză figurează în evidențe din anul 1975, aflându-se în prezent în domeniul privat al statului și în administrarea Gărzii de Coastă.

În urma procesului de reorganizare a structurilor Poliției de Frontieră, desfășurat în anul 2001, imobilul nu a mai fost utilizat, întrucât nu a mai prezentat utilitate operativă sau administrativă pentru instituție. Anterior, acesta s-a aflat în folosința trupelor de grăniceri, funcționând ca pichet de grăniceri.

Începând cu anul 2020, au fost demarate procedurile de disponibilizare a imobilului, acesta aflându-se și în prezent în această situație.

Imobilul este împrejmuit cu gard realizat din elemente prefabricate din beton armat, accesul în incintă fiind restricționat.

Referitor la circumstanțele producerii accidentului, precizăm că acestea fac obiectul cercetărilor desfășurate de către polițiștii din cadrul IPJ Constanța.