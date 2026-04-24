PDV Aeroport Suceava Vineri, 24 Aprilie 2026

În referire la evenimentul din data de 11.03.2026 în care a fost implicat un câine de serviciu din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei – Aeroport Suceava, Centrul de Informare și Relații Publice este abilitat să facă următoarele precizări:

A fost înregistrat un incident în urma căruia o persoană a fost mușcată de un câine de serviciu aflat în dotarea structurii.

La fața locului a fost solicitat sprijin medical de urgență pentru acordarea îngrijirilor necesare persoanei implicate, persoana fiind in afara oricarui pericol.

În prezent, verificările privind împrejurările producerii evenimentului sunt efectuate de către structurile competente din cadrul Poliția Transporturi.

Poliția de Frontieră Română acordă întregul sprijin autorităților abilitate și pune la dispoziție toate datele necesare pentru clarificarea situației.