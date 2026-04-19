Precizare Duminică, 19 Aprilie 2026

Având în vedere informațiile transmise în spațiul public din care rezultă că „membri ai Guvernului l-au chemat la ordin pe şeful de tură al poliţiei să le facă loc”, structurile de informare și relații publice din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră comunică următoarele:

Informațiile transmise sunt false și nu au legătură cu realitatea.

Reprezentanții Poliției Române și Poliției de Frontieră nu au fost contactați și nu au atribuții în organizarea cordonului de trecere.

Cele două instituții nu au fost contactate înainte de publicarea materialului, pentru un punct de vedere oficial.

Facem apel la respectarea deontologiei profesionale și documentarea temeinică a unor subiecte care, deși nu sunt reale, afectează imaginea instituțiilor.