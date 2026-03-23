Punct de vedere ITPF Sighetu Marmației - Polițist de frontieră agresat Luni, 23 Martie 2026

În contextul imaginilor apărute în spațiul public, referitoare la intervenția polițiștilor de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sighetu Marmației într-un caz de contrabandă, Compartimentul Purtător de Cuvant este abilitat să facă următoarele precizări:

La data de 20 martie a.c., polițiștii de frontieră au desfășurat o acțiune pe linia combaterii contrabandei, în cadrul căreia au efectuat semnale regulamentare de oprire în trafic a unui autovehicul. Conducătorul auto nu a respectat semnalele polițiștilor de frontieră, a continuat deplasarea și încercat să se sustragă controlului, abandonând autovehiculul și fugind pe câmp.

Polițiștii de frontieră au procedat la urmărirea persoanei, aceasta fiind prinsa și supusă măsurilor legale de imobilizare.

În timpul intervenției, barbatul l-a mușcat pe unul dintre polițiști, producându-i o plagă deschisă cu sângerare, punând astfel în pericol integritatea fizică a politistului.

Pentru a-și elibera colegul din mușcătură și pentru a înlătura pericolul iminent asupra sa, un alt polițist de frontieră a intervenit. Acțiunea celuilalt polițist a fost necesară, proporțională și determinată de situația de fapt.

Subliniem faptul că folosirea forței a avut caracter gradual și a fost determinată exclusiv de comportamentul violent al persoanei în cauză, fiind realizată cu respectarea prevederilor legale.

Imediat după intervenție, la fața locului a fost solicitat un echipaj de ambulanță, iar polițistul mușcat a primit îngrijiri de specialitate. În prezent, acesta se află sub tratament medicamentos de specialitate.

În cauză, se continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, inclusiv sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Pe parcursul procesului penal sunt respectate toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv prezumția de nevinovăție.

ITPF Sighetu Marmației își desfășoară activitatea în conformitate cu legea, intervenind ferm, dar proporțional, ori de câte ori situația o impune.