Punct de vedere Aeroport Timișoara Miercuri, 29 Aprilie 2026

La data de 25 aprilie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Aeroport Timișoara au fost sesizați de angajatul unui operator comercial din incinta terminalului Schengen cu privire la sustragerea unui bun din cadrul punctului de lucru.

În urma sesizării, au fost demarate de îndată verificări operative pentru identificarea persoanei bănuite. În scurt timp, bărbatul a fost depistat la bordul unei aeronave aflate pe pistă, care urma să decoleze către București.

Persoana a fost debarcată și condusă la sediul instituției pentru verificări suplimentare și clarificarea situației de fapt. În urma controlului corporal și al bagajelor, a fost identificat bunul reclamat ca fiind sustras, acesta fiind recuperat și restituit operatorului economic, pe bază de proces-verbal.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, prevăzută și pedepsită de art. 228 alin. (1) din Codul penal, cercetările fiind continuate pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.