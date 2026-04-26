Punct de vedere dronă picată la Văcăreni - Garda de Coastă Duminică, 26 Aprilie 2026

În data de 26 aprilie 2026, în urma unui apel primit prin SNUAU 112, a fost identificat un aparat de zbor fără pilot, în zona dintre localitățile Luncavița și Văcăreni, fiind dispuse măsuri imediate de asigurare a perimetrului.

Au fost de îndată informate toate autoritățile competente iar în prezent se desfășoară activitățile specifice în astfel de situații.

În cauză se efectuează cercetări, în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.