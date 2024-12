Interviu cu Adrian Frățilă, manager afaceri externe în cadrul companiei British American Tobacco, partener al Poliției de Frontieră Române, în lupta contra traficului ilegal de țigări

Interviu cu Adrian Frățilă, manager afaceri externe în cadrul companiei British American Tobacco, partener al Poliției de Frontieră Române, în lupta contra traficului ilegal de țigăr Luni, 16 Decembrie 2024

- Ce inițiative specifice ați implementat recent pentru a reduce fenomenul pieței negre în domeniul produselor din tutun?

- Protejarea pieței legale cu produse din tutun și lupta împotriva pieței ilicite reprezintă o preocupare continuă a BAT în România. Desigur, rezultatele notabile în ceea ce privește diminuarea pieței ilicite nu apar imediat după implementarea unor acțiuni specifice, fie că vorbim despre proiecte de dotare a autorităților de aplicare a legii, de modificări legislative în domeniu sau de acțiuni de conștientizare a impactului pe care aceasta îl are asupra societății și a economiei. Rezultatele vizibile astăzi și traiectoria descendentă a nivelului pieței ilicite începând cu anul 2019 se datorează unor eforturi susținute pe mai multe planuri: campanii de informare/conștientizare a publicului larg, propuneri de modificări legislative pentru întărirea cadrului legal, proiecte inovatoare implementate în parteneriat cu autoritățile de aplicare a legii.

Mai specific, în anul 2017 BAT România a dezvoltat platforma stopcontrabanda.ro, primul și unicul integrator de date privind capturile de țigarete de contrabandă din România. Este un proiect complex în permanentă evoluție, bazat pe sprijinul Poliției de Frontieră Române, al Poliției Române, al Autorității Vamale Române și al ANAF, un proiect care se dezvoltă an de an prin evenimente și campanii de informare și conștientizare a riscurilor reprezentate de traficul ilicit de țigarete. În fiecare suntem prezenți cu materiale informative despre legislația în vigoare în toate punctele terestre de trecere a frontierei. Anul acesta, spre exemplu, am organizat alături autorități o campanie de informare pentru marcarea zilei de 21 aprilie - Ziua Națională împotriva Traficului Ilicit, iar în lunile august și septembrie am fost prezenți pe aeroportul „Henri Coandă” din București, cel mai mare din țară, cu o campanie de informare cu privire la cantitățile legale de țigarete permise în călătorie.

- Din perspectiva dvs., cum au influențat campaniile de prevenire a traficului ilegal de țigări atitudinea publicului larg?

- Acțiunile pe care le întreprindem în ceea ce privește combaterea traficului ilicit produc rezultate în timp. Campaniile noastre de comunicare au fost amplificate începând din 2017, când am lansat platforma stopcontrabanda.com în parteneriat cu autoritățile statului de aplicare a legii, și au o contribuție importantă în ceea ce privește evoluția din ultimii ani. Scopul lor este creșterea nivelului de conștientizare a impactului pe care contrabanda îl are asupra societății, aducând în atenția publicului larg rezultatele acțiunilor întreprinse de autoritățile statului în lupta împotriva acestui fenomen. De asemenea, informează publicul asupra prevederilor legale referitoare la contrabandă și contrafacere și despre cum ne putem proteja astfel încât să nu devenim parte a acestui fenomen. Desigur că sunt multe de făcut în această direcție și adaptăm permanent conținutul campaniilor în funcție de feedback-ul primit din diferite surse: colegii dumneavoastră și ai noștri, opiniile exprimate pe paginile de Social Media, evoluțiile din domeniul legislativ sau chiar întrebări pe care le primim din partea cunoscuților (de ex. Cu cate pachete pot intra în țară când mă întorc din alte țări?).

Adaptăm mesajele astfel încât ele să fie cât mai relevante pentru public și folosim tactici diverse de comunicare - rețele sociale, presă, panouri publicitare, platforma stopcontrabanda.ro - pentru a întâmpina nevoi cât mai diverse de informare. Prin consolidarea constantă a mesajelor noastre, urmărim să susținem dialogul și colaborarea între autorități, industrie și societatea civilă și, împreună, să creștem nivelul de conștientizare care să mobilizeze comunitățile în direcția corectă.

- Ce pași concreți credeți că ar trebui urmați pentru a intensifica eforturile de prevenire a traficului ilegal de țigări la frontiere?

- Fiind la granița Uniunii Europene, România se confruntă cu provocări multiple ceea ce, în opinia mea, nu ne permite să lăsăm “garda jos” niciodată. Discutăm despre accederea în spațiul Schengen, lucru pe care ni-l dorim toți, dar care implică provocări majore atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru autoritățile statului. Avem exemple de state membre care se confruntă cu evoluții negative ale pieței ilicite. Pe de altă parte, România are și granițe cu țări din afara UE, unde prețurile în general și cele la țigarete în special sunt semnificativ mai mici. Ceea ce cred însă că poate contribui la reducerea fenomenului traficului ilicit cu țigarete este o colaborare mai strânsă între autoritățile statului de aplicare a legii între ele și cu mediul de afaceri. Suntem încă într-o zonă de “competiție instituțională”, care poate fi benefică, dar o abordare integrată și proiecte comune, cum este cel lansat anul acesta de către Poliția de Frontieră, Autoritatea Vamală și Poliția Română, pot genera rezultate mult mai eficient, construind proiecte menite să sprijine aceste eforturi comune, la care și mediul de afaceri poate contribui cu expertiză, susținere, campanii de informare.

Comerțul ilicit cu produse din tutun ne afectează pe toți, indiferent dacă ne dăm seama sau nu. Când țigaretele ilegale și alte produse din tutun care nu respectă standardele impuse de lege inundă comunitățile noastre, ele fac mai mult decât să înșele sistemul: subminează siguranța publică, economia și un mediu de afaceri corect și echitabil pentru actorii legitimi. Aceste produse nu sunt doar mai ieftine, ci sunt adesea nereglementate, nesigure și alimentează un ciclu infracțional care afectează în mod grav comunitățile noastre cele mai vulnerabile. Se pierd locuri de muncă, afacerile locale suferă, iar bugetul de stat pierde venituri fiscale de miliarde, prin care s-ar putea finanța infrastructura sau servicii publice esențiale. De aceea, integrarea eforturilor de combatere a acestui fenomen este esențială.

- În ce măsură considerați că informarea și educarea publicului pot contribui la diminuarea cererii pentru produsele de pe piața neagră?

- Spuneam și mai sus: suntem convinși că prin campanii de informare putem diminua fenomenul traficului ilicit cu bunuri. Chiar dacă impulsul fiecăruia dintre noi este să alegem varianta cea mai convenabilă de preț, prin intermediul informațiilor pe care aceste campanii le pun la dispoziția publicului larg, începem să ne gândim de două ori înainte de a alege doar prețul ca unic criteriu de decizie. Aici nu vorbim doar despre țigarete și produse cu nicotină, ci despre multe alte categorii de bunuri: de la îmbrăcăminte, încălțăminte, electronice până la mâncare, băuturi, cosmetice etc. Fenomenul contrafacerii cunoaște o creștere îngrijorătoare și devine din ce in ce mai greu de sesizat diferența dintre un produs original și unul contrafăcut, însă prin campanii de informare vom reuși să aducem la cunoștința oamenilor cum se pot proteja împotriva acestor tipuri de produse.

Construirea unor mesaje relevante și accesibile privind produsele contrafăcute ajută la creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la riscurile și pericolele asociate cu achiziționarea și utilizarea acestor mărfuri. Contrabanda, producția și vânzarea de bunuri contrafăcute finanțează adesea crima organizată, care afectează grav siguranța comunităților. Informarea consumatorilor despre aceste implicații poate motiva decizii de cumpărare mai responsabile, încurajează etica comercială și protejează bunăstarea publică, afacerile legitime și inovația.

- Cum vedeți posibilitatea de a optimiza legislația actuală pentru a încuraja o combatere mai eficientă a traficului ilegal de țigări?

- În opinia noastră, cadrul legal pe care România îl are în acest moment permite combaterea eficientă a fenomenului. Cred că mai putem lucra la modul în care acesta este aplicat în toate ariile de interes, de la frontieră până la punctul de vânzare, astfel încât rezultatele să fie și mai bune pe viitor. Fenomenul este unul în continuă schimbare, tocmai de aceea continuăm să analizăm dacă cadrul actual este solid pentru a face față noilor provocări sau dacă sunt necesare modificări. Un cadru legal strict și adaptat contextului din realitate este întotdeauna binevenit, iar aplicarea legii este esențială. La fel de important este însă și un cadru fiscal predictibil și echitabil pentru toate produsele din tutun și nicotină. Aceasta înseamnă politici fiscale care să prevină diferențele majore de preț între produsele legale și cele ilegale, pentru că atunci când diferența de preț este prea mare, consumatorul va tinde către varianta mai accesibilă.

- Cum s-a transformat relația companiei dvs. cu Poliția de Frontieră Română în ultimii ani? Care considerați că au fost cele mai notabile rezultate obținute împreună?

- Colaborarea pe care BAT România a dezvoltat-o în timp cu Poliția de Frontieră Română s-a bazat întotdeauna pe respect și transparență, astăzi fiind un parteneriat solid în ceea ce privește lupta împotriva traficului ilicit. Evoluția pieței ilicite cu țigarete din România din ultimii ani susține pe deplin acest lucru. Să ne aducem aminte că din 2015 până în 2018 inclusiv vorbeam despre un nivel mediu de 16% al pieței ilicite din total consum țigarete, iar în ultimii 3 ani de un nivel de 9%, cu un minimum istoric de 6.1% în iulie 2022. Proiectele derulate în cadrul acestui parteneriat au avut o contribuție definitorie la obținerea acestor rezultate și suntem convinși că vom menține acest palmares și în viitor. Cred că cel mai important lucru pe care am reușit să-l facem împreună în ultimii ani a fost să ieșim din tiparele trecutului atât în ceea ce privește percepția publicului față de fenomenul traficului ilicit, cât și a modului în care putem susține eforturile autorităților în acest demers. Am implementat împreună proiecte dezvoltate pe nevoile instituției dumneavoastră și adaptate în funcție de evoluția fenomenului traficului ilicit și a provocărilor din acest domeniu și ne bucurăm să fim alături în acest obiectiv comun, deoarece fiecare parte implicată contribuie prin expertiza și resursele proprii la crearea unei abordări comprehensive în combaterea traficului ilicit.

- Ce lecții valoroase ați dobândit din colaborarea strânsă cu autoritățile române, în special cu Poliția de Frontieră?

- Grea întrebare si nu pentru ca nu sunt exemple, ci mai degrabă pentru că tot parcursul din 2016, de când am preluat această poziție în cardul BAT, și până acum a fost pentru mine o perioadă de învățare continuă și de adaptare la diferite situații în ceea ce privește colaborarea cu autoritățile. Ceea ce am reușit să dobândim ca învățăminte, deopotrivă noi ca mediu de afaceri și autorități ale statului, este că ceea ce stă la baza oricărei reușite ale unei colaborări este resursa umană care trebuie apreciată, susținută și ascultată. Mai mult, am avut onoarea să participăm la proiecte comune care au evidențiat necesitatea unei comunicări cât mai clare, esențiale în mediile sensibile în care operează Poliția de Frontieră. Am apreciat sensibilitatea culturală și respectul pentru comunitate, Poliția de Frontieră fiind nevoită adesea să se adapteze rapid la situații dinamice, imprevizibile, cu amenințări și provocări care se pot schimba rapid. Și, foarte important, am apreciat colaborarea dezvoltată pe încredere și respect profesional reciproc, încrederea fiind cheia unei colaborări de succes. Construirea unei relații bazate pe respect și cooperare ne-a asigurat proiecte comune care au ieșit în evidență prin obiectivele pe termen lung pe care le-au țintit, un schimb mai bun de experiență și soluții mai eficiente pentru a răspunde obiectivelor noastre comune.

- Cum descrieți colaborarea dvs. actuală cu Poliția de Frontieră? Ce îmbunătățiri credeți că ar putea fi aduse pentru a spori eficiența acestei colaborări?

- Am spus-o deja. În opinia noastră avem o colaborare foarte bună și regăsim în instituția dumneavoastră un partener preocupat în permanență de a face lucrurile mai bine, mai eficient, ceea ce ne dă încredere că lucrurile merg într-o direcție foarte bună. Suntem constant preocupați pentru dezvoltarea de proiecte care au în prim-plan siguranța comunităților și un mediu economic sustenabil, iar faptul că Poliția de Frontieră Română este unul dintre principalii noștri parteneri de dialog și colaborare în atingerea acestor obiective ne onorează și ne obligă, în același timp, să respectăm cele mai înalte standarde de profesionalism, etică și responsabilitate.

- Ce mesaj important ați dori să le transmiteți cititorilor revistei Frontiera referitor la rolul crucial al luptei împotriva contrabandei și traficului ilegal de țigări?

- În primul rând vreau să MULȚUMESC întregului colectiv al Poliției de Frontieră Române pentru tot efortul pe care îl depuneți în combaterea traficului ilicit și în asigurarea securității la granițele țării. În același timp, vă asigur de disponibilitatea BAT România de a rămâne un partener de încredere în acest demers, întotdeauna alături prin inițiative, expertiză și susținere. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa în acest mod cititorilor revistei Frontiera și vă doresc succes în tot ceea ce faceți.