Țigări în valoare de 145.000 de lei, descoperite în mașina unui cetățean maghiar Vineri, 22 August 2025

Polițiștii de frontieră sătmăreni cercetează un cetățean maghiar în mașina căruia au descoperit 7.500 pachete de țigări de proveniență duty-free, în valoare de 145.000 lei, marfă ce urma să ajungă pe piața neagră de desfacere din zonă.

În data de 21. august a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare au desfășurat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate.

Astfel, în jurul orei 9.10, colegii noștri au identificat în trafic, pe raza localității Ardud, județul Satu Mare, un autoturism înmatriculat în Ungaria, despre care exista suspiciunea că ar transporta țigări. Deoarece în urma efectuării semnalelor regulamentare, șoferul nu a oprit, continuându-și deplasarea, polițiștii de frontieră au procedat la urmărirea acestuia în trafic. Ulterior, la intrarea în localitatea Bocșa, județul Sălaj, colegii noștri au reușit blocarea și oprirea mijlocului de transport.

În urma controlului autoturismului au fost descoperite pe bancheta din spate a autoturismului mai multe cutii voluminoase din carton, precum și cartușe cu țigări, acoperite parțial cu o bucată de material negru. De asemenea, în portbagajul acestuia se aflau cutii care conțineau țigarete.

Având în vedere faptul că persoana în cauza nu a putut putut prezenta documente privind proveniența țigărilor, aceasta și autoturismul au fost conduse la sediul instituției. În urma inventarierii bunurilor aflate în interiorul mijlocului de transport a rezultat cantitatea de 7.500 pachete de țigări, de proveniență duty-free.

Întreaga cantitate de țigarete, în valoare totală de 145.000 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării. Totodată, autovehiculul, estimat la o valoare de 25.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoana în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, faptă prevăzută și pedepsită de art. 452 alin. 1 litera h, din Legea. 227/2015 privind Codul Fiscal.