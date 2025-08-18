Biciclete susceptibile a fi furate, în valoare de 10.000 euro, descoperite de polițiștii de frontieră Luni, 18 August 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au descoperit, în cadrul activităților de control, doi cetățeni români care au încercat să introducă în țară nouă biciclete și o trotinetă electrică, susceptibile a fi furate, în valoare de 50.000 de lei. Unul dintre șoferi avea și dreptul de a conduce suspendat.

În data de 17.08.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicație din apropierea frontierei. În cadrul acestora, au fost oprite pentru control două microbuze înmatriculate în România, conduse de către doi cetățeni români.

Astfel, colegii noștri au descoperit, în compartimentul destinat transportului bagajelor, nouă biciclete și o trotinetă electrică, bunuri pentru care șoferii nu au putut prezenta documente de proveniență.

Drept urmare, persoanele și autoturismele au fost duse la sediul instituției pentru verificări suplimentare, unde s-a stabilit că bunurile sunt susceptibile a fi furate, iar unul dintre șoferi avea dreptul de a conduce suspendat.

Bunurile, în valoare estimată de 50.000 de lei au fost indisponibilizate, în continuare fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăinuire și conducere a unui vehicul fără permis de conducere urmând ca la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale ce se impun.