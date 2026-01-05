Circulație fluentă la frontiera externă a României, după aplicarea măsurilor operative dispuse de Poliția de Frontieră Luni, 05 Ianuarie 2026

În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă pe rit vechi, la nivelul frontierei externe a României au fost înregistrate creșteri semnificative ale valorilor de trafic, în special pe sensul de intrare în țară. Cele mai ridicate fluxuri s-au manifestat la frontiera de est, cu precădere prin Punctul de Trecere a Frontierei Albița, dar, în anumite intervale, au fost înregistrate valori crescute și la alte puncte de trecere de la frontiera externă, inclusiv la granița cu Serbia și Ucraina.

În primele zile ale anului 2026, traficul înregistrat la Punctul de Trecere a Frontierei Albița a fost cu aproximativ 50% mai mare față de o zi obișnuită, menținându-se însă la niveluri comparabile cu cele din perioada similară a anului trecut. În ultimele 48 de ore, pe sensul de intrare în România, au fost înregistrate aproximativ 15.000 de treceri de persoane și peste 4.500 de mijloace de transport.

Creșterile de trafic sunt specifice acestei perioade și sunt determinate de întoarcerea în țară a persoanelor care petrec sărbătorile de iarnă pe rit vechi, de cetățeni ai Republicii Moldova care se deplasează către state ale Uniunii Europene, precum și de revenirea studenților în centrele universitare din România.

Pentru gestionarea eficientă a situației, Poliția de Frontieră a dispus, la nivel național, măsuri operative de suplimentare a personalului:

utilizarea la capacitate maximă a infrastructurii disponibile,

deschiderea tuturor arterelor de control și, acolo unde situația a impus, folosirea temporară a unor artere de pe sensul opus.

au fost menținute în stare de operativitate toate mijloacele tehnice și de comunicații, fiind asigurată intervenția rapidă în cazul apariției unor situații neprevăzute.

Ca urmare a acestor măsuri, în prezent circulația prin punctele de trecere a frontierei externe se desfășoară în condiții normale, cu timpi de așteptare în limitele specifice perioadei.

Poliția de Frontieră recomandă participanților la trafic să utilizeze toate punctele de trecere a frontierei deschise traficului internațional și că accesând aplicaţia on-line „Media timpilor de aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei deschise traficului internaţional” la adresa http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/ pot vizualiza punctele de trecere a frontierei, care sunt marcate, în funcţie de trafic şi timpii de aşteptare, în culori diferite.

Timpii de aşteptare sunt actualizaţi în timp real, fapt ce ajută utilizatorul să-şi reconfigureze traseul către un punct de frontieră ce înregistrează valori de trafic scăzute.