Consolidarea cooperării europene în domeniul securității maritime - exercițiu internațional pe Marea Neagră cu participarea Poliției de Frontieră Române Vineri, 22 August 2025

În data de 22.08.2025, pe Marea Neagră, în apele teritoriale românești, sub coordonarea Agenției Frontex, a avut loc un exercițiu maritim complex, în cadrul operațiunii “Multipurpose Maritime Operation in the Black Sea - MMO Western Black Sea 2025”, concentrat pe diferite scenarii de căutare, salvare și detecție a poluării marine.

Astfel, cu ocazia acestui exercițiu maritim cu scop multiplu (MME), a avut loc o vizită în teren a unei delegaţii a Agenţiei Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), condusă de domnul Lars GERDES, director executiv adjunct și a inspectorului general al PFR, domnul chestor principal de poliţie Cornel Laurian STOICA. De asemenea, au fost prezenți membri ai Statelor Membre dar și ai agențiilor europene EMSA (Agenția Europeană de Securitate Marină), EFCA (Agenția Europeană de Control al Pescuitului) și EUSPA (Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial).

La exercițiu au participat patru ambarcațiuni din cadrul Gărzii de Coastă, o navă a autorităților din Malta, ambarcațiuni tip SAR din cadrul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), echipe ale Brigăzii Speciale ale Jandarmeriei Române și ale Serviciului Român de Informații, dar şi alte autorităţi cu responsabilităţi de căutare şi salvare sau de administrare şi coordonare maritimă la Marea Neagră.

Activitățile din cadrul exerciţiului s-au desfășurat pe mai multe scenarii, principalele constând în abordarea unei nave ostile care deține ostatici la bord, detecţia, identificarea şi reţinerea unui pescador cu migranți precum și executarea misiunilor de abordare a celor două nave, salvarea persoanelor aflate în pericol şi transportul acestora către o locaţie stabilită în vederea efectuărilor procedurilor specifice în acest caz.

De asemenea, exercițiul a mai constat în executarea unei simulări privind manevrele de neutralizare a unor mine marine aflate în derivă, precum și realizarea unor proceduri de detecție a poluării marine și de intervenție de curățare.

MMO Westen Black Sea 2025 are ca obiectiv general creşterea gradului de coordonare şi cooperare între toți actorii implicați în activităţi de asigurare a securităţii şi siguranţei în domeniul maritim, răspuns în cazuri de accidente ori dezastre maritime, operațiuni de căutare şi salvare, precum și îmbunătăţirea capacităţii de a salva vieți pe mare, dar și testarea noilor echipamente tehnice ușoare de către autorități în mediul real și colectarea feedback-ului pentru posibile îmbunătățiri viitoare.

Poliţia de Frontieră Română găzduieşte anual o astfel de operaţiune, având ca obiectiv principal exercitarea și consolidarea atribuțiilor aflate în responsabilitatea structurilor Gărzii de Coastă. În acest context, activitățile desfășurate vizează:

Supravegherea frontierelor maritime, inclusiv sprijin pentru căutare și salvare (SAR);

Îmbunătățirea coordonării și cooperării între toți participanții,

Prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere;

Controlul pescuitului prin supraveghere și verificări comune în urma Planului de desfășurare comună al EFCA pentru Marea Neagră;

Protecţia mediului marin și costier.

Exercițiul nu s-a limitat doar la atingerea obiectivului său principal - respectiv pregătirea și antrenarea forțelor în vederea dobândirii unei capacități de răspuns conforme celor mai înalte standarde europene și internaționale -, ci a constituit și un prilej relevant de a demonstra nivelul ridicat de flexibilitate în plan operațional și adaptabilitatea structurilor implicate. Totodată, activitatea a pus în evidență funcționalitatea mecanismelor de cooperare instituțională, manifestată printr-o coordonare eficientă între agențiile europene și autoritățile române, dar și printr-o integrare coerentă a forțelor și capabilităților naționale, ceea ce confirmă soliditatea parteneriatelor și angajamentul ferm al României în consolidarea securității colective.

Totodată, „Operațiunea Comună Multipurpose Maritime Operaţion in Black Sea 2025”, la care au luat parte polițiștii de frontieră români, este finanțată de Uniunea Europeană și coordonată de Agenția Frontex, în cooperare cu organismele europene EFCA, EMSA și EUSPA.