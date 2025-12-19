O nouă promoție de absolvenţi se alătură efectivelor Poliţiei de Frontieră Române Vineri, 19 Decembrie 2025

Vineri, 19 decembrie 2025, la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, a avut loc festivitatea de absolvire, avansare la primul grad profesional și depunere a jurământului de credință de către „Promoția de agenți de poliție de frontieră – 19 decembrie 2025”.

Începând de astăzi, cei 226 de absolvenți ai școlii sunt oficial polițiști de frontieră, pregătiți să își înceapă activitatea în structurile operative. Ei devin, astfel, un exemplu pentru comunitățile în care se vor integra și un reper al unei cariere în care responsabilitatea și rigoarea sunt elemente definitorii.

Ceremonialul a avut loc în prezența subsecretarului de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul comisar-șef de poliție Petru Bledea, a adjunctului inspectorului general al Poliției de Frontieră Române, chestor de poliție Daniel Mincă, precum și a reprezentanților autorităților locale și ai structurilor de ordine publică din municipiul Oradea. Participarea oficială a oferit evenimentului o notă solemnă, subliniind importanța acestui moment în evoluția profesională a noilor polițiști de frontieră.

În mesajul adresat absolvenților, domnul subsecretar de stat Petru Bledea a evidențiat rolul esențial pe care aceștia îl vor avea în protejarea frontierelor naționale și europene, afirmând:

„Astăzi este un moment care va rămâne pentru totdeauna în memoria dumneavoastră și a celor dragi: ziua în care deveniți oficial agenți ai Poliției de Frontieră Române. Este un moment de mândrie, dar și de responsabilitate. Un moment care nu marchează doar sfârșitul unei etape de pregătire, ci începutul unei misiuni care va cere curaj, disciplină și devotament – protejarea frontierelor României, frontiere care sunt și frontiere externe ale Uniunii Europene și ale Spațiului Schengen.

Uniforma pe care o veți purta de astăzi înainte nu este doar un simbol al autorității, ci și o emblemă a încrederii pe care statul român și Uniunea Europeană o pun în voi. Fiecare misiune pe care o veți îndeplini, fiecare decizie luată, va contribui la siguranța cetățenilor, la stabilitatea Europei și la libertatea de circulație care este un drept fundamental al tuturor oamenilor.”

La rândul său, chestorul de poliție Daniel Mincă a dat citire mesajului inspectorului general al Poliției de Frontieră Române, chestor principal de poliție Cornel-Laurian Stoica, mesaj care a subliniat momentul de tranziție de la statutul de elev la cel de polițist de frontieră:

„Prin jurământul de credință depus astăzi, ați încheiat etapa formării inițiale și ați devenit, oficial, polițiști de frontieră. Din acest moment, nu mai sunteți elevi, ci parte activă a unei instituții care îndeplinește o misiune esențială pentru siguranța României și a Uniunii Europene.

Activitatea dumneavoastră se va desfășura într-un context european complex, în care mobilitatea, migrația și securitatea reprezintă teme centrale. Integrarea României în Spațiul Schengen presupune un nivel ridicat de responsabilitate și de încredere din partea partenerilor europeni, iar Poliția de Frontieră Română are un rol fundamental în menținerea acestui echilibru.”

Directorul școlii, doamna comisar-șef de poliție Felicia-Sanda Voicu, a transmis un mesaj emoționant absolvenților, exprimând recunoștința colectivului didactic pentru eforturile depuse:

„Prin strădania voastră continuă, prin comportamentul dumneavoastră de zi cu zi, ați obținut ceva extrem de prețios: respectul și admirația noastră, a celor care v-am fost alături.”

Aceasta a completat cu un îndemn motivațional:

„Să nu dați înapoi din fața greutăților ce cu siguranță se vor ivi! De aceea vă cer să aveți o conduită demnă, de onoare, în toate împrejurările.”

Momentul depunerii jurământului de credință a reprezentat punctul central al ceremoniei, marcând asumarea publică a misiunii de apărare a frontierei României și de respectare a valorilor instituționale. În semn de recunoaștere a rezultatelor obținute în perioada de școlarizare, diplome de merit au fost acordate primilor cinci absolvenți cu performanțe deosebite, iar șeful de promoție a primit și onoarea înscrierii numelui pe plăcuța de onoare a școlii.

Festivitatea s-a încheiat cu defilarea formațiunilor de absolvenți, un moment intens, trăit cu emoție atât de noii polițiști, cât și de familiile și invitații prezenți.

Transmitem sincere felicitări noilor polițiști de frontieră și le dorim mult succes în misiunile care îi așteaptă!