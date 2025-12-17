Parfumuri contrafăcute în valoare de aproximativ cinci milioane lei, descoperite de polițiștii de frontieră doljeni Miercuri, 17 Decembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma desfășurării unei acțiuni de tip BLITZ, într-un ansamblu rutier, peste 14.000 de produse de parfumerie susceptibile a fi contrafăcute.

În data de 14.12.2025, în jurul orei 16.45, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorului Poliției de Frontieră Calafat în cooperare cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat au oprit pentru verificare, pe DN56, în parcarea din proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, un ansamblu rutier format dintr-un cap tractor și o semiremorcă, înmatriculat în Bulgaria. Acesta era condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 57 de ani și circula pe ruta Bulgaria-Italia.

Cu ocazia efectuării controlului asupra mijlocului de transport, colegii noștri au descoperit, în compartimentul de marfă mai multe flacoane de parfumuri, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute, despre care există suspiciunea că ar fi contrafăcute.

În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 14.090 produse de parfumerie, pentru care șoferul nu deținea documente de proveniență.

Bunurile, estimate la o valoare totală de 4.931.500 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, fapta prevăzută și pedepsită de art.102, ali.1, lit.4, din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, iar întreaga cantitate de parfumuri a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a S.T.P.F. Dolj.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară zilnic, împreună cu celelalte instituții abilitate, acțiuni ferme în întreaga zonă de competență, pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale, precum și pentru depistarea și sancționarea persoanelor care nu respectă legea. Suntem permanent la datorie pentru a asigura un climat de siguranță și pentru a oferi sprijin cetățenilor și participanților la trafic, în orice situație.