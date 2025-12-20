Două autoturisme semnalate ca fiind furate de autoritățile din Belgia și Germania descoperite de polițiștii de frontieră Sâmbătă, 20 Decembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră Sighetu Marmației și Iași au descoperit și indisponibilizat, la controlul de frontieră, două autoturisme căutate de autoritățile din Belgia și Germania, estimate la o valoare de aproximativ 63.000 euro.

Primul caz a fost înregistrat joi, 18 decembrie a.c., în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, din cadrul ITPF Sighetu Marmației, unde un cetățean român, în vârstă de 37 de ani, s-a prezentat la controlul de frontieră conducând un ansamblu rutier format dintr-un microbuz și o platformă, ambele înmatriculate în România. Acesta, transporta cu ajutorul platformei un autoturism prevăzut cu plăcuțe de înmatriculare specifice Poloniei.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul transportat figura ca „bun căutat în vederea confiscării”, alertă introdusă de autoritățile belgiene.

Cel de-al doilea caz a avut loc o zi mai târziu, 19 decembrie a.c., în Punctul de Trecere a Frontierei Albița – ITPF Iași. Un cetățean român, în vârstă de 39 de ani, s-a prezentat la controlul de frontieră transportând, de asemenea, un autoturism pe o platformă.

Ca urmare a suspiciunilor privind situația juridică a autovehiculului transportat, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare, stabilind că acesta figura în bazele de date ca fiind furat, semnalare introdusă de autoritățile din Germania. Persoana în cauză a declarat că nu avea cunoștință despre faptul că autoturismul ar fi furat sau implicat într-un litigiu.

În ambele cazuri, polițiștii de frontieră au dispus măsura indisponibilizării autoturismelor, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale. Valoarea totală estimată a acestora este de aproximativ 63.000 euro (15.000, respectiv 48.000 euro).

Totodată, au fost întocmite dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

Poliția de Frontieră Română continuă să acționeze cu fermitate pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, în cooperare cu autoritățile naționale și internaționale, pentru asigurarea securității la frontierele externe ale Uniunii Europene.