Turc depistat de polițiștii de frontiera giurgiuveni cu 37 de kilograme de canabis ascunse într-o semiremorcă încărcată cu arbuști ornamentali Marți, 16 Decembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – – Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a unui cetățean turc, în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

La data de 15 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat (cetățean turc), în vârstă de 40 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

Măsura a fost luată, după ce, în ziua de 14.12.2025, inculpatul a fost prins în flagrant de către polițiștii de frontieră ai SPF Giurgiu, la intrarea în țară, prin fostul punct de trecere a frontierei Ruse-Giurgiu, în timp ce deținea și transporta, cantitate de aproximativ 37 kilograme canabis (drog de risc), destinată comercializării.

Substanța interzisă, ambalată în 73 de pungi, a fost ascunsă în 5 genți amplasate în semi-remorca autovehiculului, încărcată cu arbuști ornamentali.

Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.