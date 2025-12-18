Percheziții domiciliare pentru trafic de droguri de risc şi de mare risc - trei inculpați reținuți Joi, 18 Decembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmației, împreună cu poliţiştii ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureș, sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţionalităţilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, au documentat activitatea infracţională a 3 persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi trafic de droguri de mare risc.

La data de 17 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea a 3 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2025, inculpații au procurat, deținut și vândut substanțe interzise din categoria drogurilor de risc și de mare risc, preponderent către consumatori din zona Maramureșului Istoric.

În urma celor 16 percheziții domiciliare efectuate au fost găsite și ridicate mai multe plicuri autosigilante, pungi și folii conținând peste 500 grame substanță cristalină, mai multe doze de canabis, cinci plante canabis aflate în stadiu incipient de dezvoltare, semințe de canabis, obiecte purtând urme de substanță, mai multe articole pirotehnice, un revolver, o țeavă și un pat de pușcă, 25 de cartușe, o pușcă airsoft cu lunetă, sumele de 13.300 euro, 31000 lei, peste 300 de bancnote în cupiură de 50 și 20 euro susceptibil a fi falsificate, precum și alte mijloace de probă.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Bistrița Năsăud, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj și jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Maramureș.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.