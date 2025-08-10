Poliția de Frontieră – şapte luni de Schengen la frontierele terestre Duminică, 10 August 2025

La începutul acestui an, România a intrat în Spațiul Schengen cu frontierele terestre, iar trecerea spre Ungaria și Bulgaria se face acum fără opriri în fostele puncte de frontieră.

Pentru că siguranța rămâne prioritatea noastră, ne-am adaptat rapid și am pus în aplicare măsuri care să compenseze lipsa controalelor fixe:

Mai multă supraveghere – folosim drone, autospeciale operative, camere cu termoviziune, ambarcațiuni și sisteme radar pentru a monitoriza granițele.

Controale inopinate – verificări aleatorii în zona de frontieră și pe drumurile din apropiere.

Formare continuă – pregătirea profesională a polițiștilor pentru noile provocări.

Migrație ilegală și infracționalitate

Peste 110 persoane cercetate penal pentru trafic de migranți și aproximativ 800 de migranți opriți din a trece ilegal frontiera.

Toate persoanele depistate la granița cu Bulgaria au fost predați autorităților din statul vecin.

Contrabandă cu țigarete – peste 700.000 de pachete confiscate, cele mai multe la frontiera cu Bulgaria.

Vehicule furate – 18 mașini semnalate ca furate în UE, descoperite la controale. Un caz recent: un autoturism de lux de 225.000 € căutat în Elveția, depistat la Nădlac (https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-doua-autoturisme-estimate-la-o-valoare-de-aproximativ-260000-de-euro-cautate-international-descoperite-la-frontiera-40819.html)

Produse contrafăcute – aproximativ 150.000 de articole (îmbrăcăminte, încălțăminte, cosmetice, jucării) confiscate, în special la granița cu Bulgaria.

Aeroporturile – în continuare in atenție

Peste 700.000 de verificări efectuate pentru pasagerii intra-Schengen, folosind terminalele mobile eDAC.

Descoperite: 60 persoane în ședere ilegală, 50 de documente false și 40 de persoane urmărite.

77.000 de minori români verificați la plecare, peste 200 neîndeplinind condițiile legale de călătorie.

Cooperare internațională

Acțiuni comune cu Bulgaria și Ungaria pentru prevenirea migrației ilegale (HOTSPOT și BLITZ).

Participare cu personal la granița dintre Bulgaria și Turcia, alături de colegi din Austria și Ungaria.

Peste 4.500 de acțiuni operative în colaborare cu statele vecine.

Securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene

În primele șapte luni ale anului, am continuat să lucrăm la siguranța granițelor externe ale UE, alături de partenerii noștri din țările vecine: Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina și Republica Moldova:

⁃ Peste 4.500 de acțiuni comune – de la misiuni de supraveghere până la operațiuni punctuale, toate realizate în colaborare cu autoritățile de frontieră din regiune.

⁃ Frontiere mai sigure și mai eficiente – am optimizat modul de lucru atât în punctele de trecere, cât și pe zonele de frontieră verde, pentru a răspunde rapid oricărei situații.

⁃ Timp de așteptare redus – măsurile luate au scurtat timpul petrecut la graniță pentru cetățeni și transportatori, fără să scadă nivelul de control și vigilență.

⁃ Sprijin internațional – polițiștii noștri sunt prezenți și la granița dintre Bulgaria și Turcia, unde, împreună cu colegi din Austria și Ungaria, desfășoară activități de supraveghere și intervenție direct în teren.

Concluzii

Politia de Frontiera a demonstrat că România poate asigura securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene, chiar și fără controale fixe la granițele cu Ungaria și Bulgaria. Ne-am adaptat rapid, am răspuns prompt și ne-am concentrat pe protejarea cetățenilor și sprijinirea circulației libere.