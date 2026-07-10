Trei persoane cercetate pentru trafic de droguri de mare risc, în urma unei acțiuni comune a polițiștilor de frontieră și procurorilor DIICOT Vineri, 10 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală, au destructurat o grupare implicată în cultivarea și comercializarea de droguri de mare risc. În cauză, trei persoane au fost reținute, fiind cercetate pentru trafic de droguri de mare risc, după ce investigațiile au stabilit că acestea au înființat și exploatat o cultură de ciuperci cu efect halucinogen destinată vânzării.

La data de 9 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus reținerea a trei inculpați (două femei, membre ale aceleași familii și un bărbat), cu vârstele de 34, 42 și 68 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada cuprinsă între luna martie și luna iulie 2026, inculpații au cultivat, întreținut, recoltat, uscat, porționat și depozitat, în imobilele în care locuiau, o cultură de ciuperci cu efect halucinogen, obținând cantitatea de circa 700 grame Psilocină și Psilocybină - droguri de mare risc, destinate vânzării.

Cercetările au reliefat și faptul că, in primăvară acestui an, inculpata in vârstă de 34 de ani a achiziționat, din Țările de Jos, kit-urile pentru creșterea ciupercilor, precum si diverse instalații și substanțele necesare dezvoltării culturilor.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, pe raza municipiului București, pe lângă cultura de ciuperci, au fost găsite și ridicate mai multe recipiente conținând fragmente de ciuperci, cântare, deshidratoare, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei si euro, precum și alte mijloace de probă.

Astăzi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție.