Prins în flagrant cu peste 200 de grame de droguri de mare risc. Arestat preventiv pentru 30 de zile Luni, 22 Iunie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei au participat, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare, la prinderea în flagrant a unei persoane asupra căreia au fost găsite peste 200 de grame de drog de mare risc.

La data de 21 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 34 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Măsura a fost luată după ce, în noaptea de 20/21.06.2026, acesta a fost prins în flagrant, în municipiul Satu Mare, în timp ce deținea cantitatea de peste 200 grame substanță cristalină 3 CMC, drog de mare risc, destinată comercializării prin metoda dead drop.

Astăzi, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Satu Mare a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.