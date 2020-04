Împreună putem reuşi să aducem zâmbete Miercuri, 29 Aprilie 2020

Simona Elena Suhan, are vârsta de 35 de ani, este poliţistă de frontieră din anul 2006 în cadrul I.T.P.F.Iasi, fiind angajată din sursă externă. A absolvit S.F.I.C.P.P.F Iaşi, apoi a primit repartiţie la SPF Bivolari în cadrul Compartimentului Ture Serviciu. Şi-a desfăşurat activitatea din anul 2008 în cadrul Compartimentului CIT al SPF Bivolari şi P.C.M.I.T al I.T.P.F Iaşi. Din anul 2015 s-a mutat acasă, pe meleagurile copilăriei, fiind născută în Dorohoi, iar din anul 2016 este şi reprezentant sindical al SNPPC.

A lucrat în cadrul Compartimentului Secretariat al SPF Darabani, iar momentan îşi desfăşoară activitatea la Compartimentul ture serviciu al SPF Dorohoi. A început acţiunile umanitare ca voluntar la Crucea Roşie încă de pe băncile liceului, în oraşul Dorohoi, apoi a continuat la Iaşi.

Încă de acum 14 ani, de când era elevă la S.F.I.C.P.P.F Iaşi, fiind şefă de detaşament a luat iniţiativa cu colegii de grupe şi-au împărţit la familiilor nevoiaşe alimente şi tot ce era necesar în satele sărace din zonele de frontieră. Aşa a ajuns în anul 2006 cu ocazia Sărbătorilor Pascale la câteva zeci de familii din sat Vânători - comuna Popricani, Hermeziu şi Sculeni alături de colegii ei, aducând bucurii în familiile respective.

Îşi aminteşte un moment unic care a marcat-o când era la tură la S.P.F. Bivolari: a descoperit nişte copilaşi pe Valea Prutului care culegeau urzici cu mâinile goale, iar mai apoi ieşeau cu ele în punguţe în strada principală să le vândă ca să facă un ban de pâine.

„Aveau mânuţele lor micuţe roşii şi pline de bube, umflate, erau desculţi şi dezbrăcaţi de le plângeai de milă. Le-am dus de toate şi când aveam misiune în zona lor de competenţă îmi burduşeam rucsacul pentru ei cu mâncare. Erau zile la tură când rămâneam flămândă, dar mă săturam când le vedeam bucuria că au ce să mănânce. Când mă vedeau cum mă aducea maşina Poliţiei de Frontieră parcă îl vedeau pe Dumnezeu, iar când plecam alergau km buni în spatele maşinii să mă conducă.”

A continuat la Iaşi ani la rând să împartă dulciuri, pachete, alimente sau hăinuţe cu ajutorul colegilor de serviciu şi a unor mămici, cunoştinţe care o sprijineau când le cerea ajutorul. Din 2015, de când a venit la Dorohoi întotdeauna s-a mobilizat, împreună cu colegii de serviciu, pentru a răspunde la apelurile umanitare din interiorul instituţiei noastre.

A îndrumat colegii să doneze sânge, să-i informeze despre cum salvează mai multe vieţi şi cum pot fi recompensaţi chiar şi material, cu tichetele valorice. Ulterior, a ajuns să-i îndrume pe colegii de serviciu să doneze aceste tichetele valorice, de aproximativ 65 de lei, şi au cumpărat alimente şi produse necesare celor nevoiaşi, organizând o campanie umanitară de proporţii cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă în 2019, transformând aceste tichetele valorice în daruri.

Împreună cu colegii au ales Asociaţia Luisa Maria din Darabani - o asociaţie care se ocupă de copilaşi cu autism, paralizie cerebrală şi Sindrom Down. Au invitat la Darabani - pe colegii din cadrul STPF Botoşani, conduşi de către şeful STPF Botoşani comisar - şef Mihai Valeriu Harabulă, şeful SPF Darabani - comisar - şef Constantin Rugină şi preşedintele SNPPC – comisar - şef Minodora Răcnea, care i-au fost alături şi au sprijinit-o.

„Pe lângă dulciuri, cei 19 copilaşi din cadrul asociaţiei au primit şi produse de igienă şi jucării specifice, iar toate acestea au fost posibile cu ajutorul unei firme de recrutări posturi, din Olanda, care este reprezentată de prietena mea de suflet şi colega de facultate Anca”.

În campania de Crăciun a convins colegii de serviciu, şi nu numai, să ajute şi Asociaţia Grup Civic Botoşani – „Campania 5005 zâmbete”, reprezentată de Daniel Câslariu - o acţiune finalizată cu succes, în urma căreia s-a ajuns la o strânsă colaborare de viitor cu asociaţia respectivă, dar şi cu Ciprian Andronache, care deţine un lanţ de frizerii în judeţ, care fac şi ei asemenea acţiuni umanitare.

„Mi-au dat curaj, impuls că pot face mai mult şi am continuat cu ajutorul unor mămici din Dorohoi, din afara instituţiei noastre şi colegi de serviciu, să împart pachetele cu dulciuri şi jucării copilaşilor nevoiaşi. Aşa am descoperit-o pe Ionela Butnariu - mămica bolnavă de cancer din oraşul Dorohoi cu 7 copilaşi. Am decis că am nevoie de ajutor de la mai multă lume în cazul ei fiind necesară o sumă importantă de bani pentru tratament la Cluj şi nevoile familiei şi am început să fac totul public. Mi-a preluat strigătul meu de ajutor - un ziar local şi zeci de persoane care au distribuit postarea mea, iar ulterior toată lumea din ţară şi de peste hotare a sărit în ajutor. Aşa s-a deschis cu ajutorul surorii Ionelei - Mihaela Craiu, din Londra, o pagină de Facebook, unde s-a cerut suma de 20.000 euro, iar în 48 de ore s-au strâns peste 32.000 euro, bani care ajung atât pentru tratamentul mămicii, cât şi pentru a cumpăra o căsuţă pentru cei 7 copilaşii, care locuiesc într-o locuinţă socială dată de Primăria Dorohoi.”

Ulterior, cu mari eforturi, din partea colegei noastre, a altor persoane de sprijin şi a autorităţilor publice locale li s-a mai dat o cameră alăturată familiei Butnariu - Glisaru pentru a avea spaţiu. Cu ajutorul voluntarilor sosiţi de peste tot s-a zugrăvit, schimbat mobila şi în prezent au toate condiţiile necesare.

A fost o bucurie imensă pentru Simona Elena, să afle că lumea crede încă în uniforma poliţiei de frontieră şi în ceea ce face ea. Efectiv, a creat un fenomen în ţară şi peste hotare şi toată lumea a încercat să-şi ajute aproapele şi au început să doneze. Au sosit oameni din Bucureşti, Cluj, Suceava, Baia Mare, Italia, Belgia, Elveţia, oameni care au vrut să ajungă personal la Dorohoi, să ajute şi să o cunoască personal.

Încurajată să nu renunţe - a realizat ce poate dacă face public aceste cazuri şi astfel a continuat acţiunile umanitare. Aşa a ajutat şi familia Viziteu din satul Vatra, comuna Hudeşti, unde copilaşii au primit hăinuţe, alimente, frigider, televizor, lemne de foc şi toate cele necesare. Chiar a reuşit să-i găsească un loc de munca lui Alex – cel mai mare dintre fraţi, care acum îşi întreţine singur familia.

„Am răspuns apelului umanitar făcut de colegul meu de la Iaşi, Cristian Mirea pentru fetiţa lui, Timeea, bolnavă de cancer. I-am postat cazul pe pagina mea de Facebook, l-am îndrumat şi sprijinit în tot ce-a fost necesar ca Timeea să poată lupta şi învinge boala.

S-au obţinut şi în acest caz, cu ajutorul oamenilor şi a bunului Dumnezeu, sume importante de bani, iar micuţa Timea a suferit o primă intervenţie chirurgicală la Spitalul Ponderas din Bucureşti care a fost o reuşită, iar acum se aşteaptă recuperarea ei.”

Împreună cu primari, asistenţi comunitari, voluntari şi colaboratori, Simona – Elena a trecut pragul a peste 75 de familii din localităţile Dorohoi, Boscăuţi, Alba, Baranca, Hudeşti, Hilişeu, Horia şi Cloşca, familii asistate social şi cu nevoi speciale cărora le-a împărţit daruri, alimente si tot ce a fost necesar. În plus, pe mulţi i-a ajutat să-şi găsească locuri de muncă pentru a se putea întreţine singuri şi pentru a nu mai depinde de ajutorul nimănui.

„A fost obositor, epuizant, deshidratant, dar am reuşit să-i ajut pe toţi cărora le-am trecut pragul şi asta a fost şi este cea mai mare mulţumire a mea, care mă ambiţionează să continui şi nu m-am gândit nicio secundă să renunţ. Singurele dezamăgiri au fost că nu-i pot ajuta pe toţi şi atunci când proiectele nu se duc la bun sfârşit.”

Pe lângă toate acestea, Simona – Elena a şi botezat un copilaş - Alberto Jador - în vârstă de 3 luni, dintr-o familie socială din satul Hilişeu Crişan şi pe care îl cataloghează drept simbol al acţiunilor sale.

Simona – Elena, ara ca planuri de viitor să realizeze tot mai multe colaborări, inclusiv la nivelul instituţiei Poliţiei de Frontieră, să asigure servicii de consiliere, îndrumare pentru familiile cu risc social din zona de frontieră şi nu numai, să-i ajute să depăşească starea de vulnerabilitate. De asemenea, ar dori să se cunoască problemele cetăţenilor din zona de frontieră, să se facă instructaje în şcoli, să se discute direct cu copilaşii, să fie consiliaţi şi îndrumaţi către instituţiile abilitate.

„Copiii sunt foarte receptivi când le vorbeşte cineva în uniformă şi prind curaj şi încredere. Am ajuta foarte mult aceste familii nevoiaşe care nu au curaj să vorbească despre lipsurile lor şi să recunoască ca au nevoie de ajutor. Putem face programe de prevenţie inclusiv pe problema consumului de alcool, droguri, fumatul în şcoli şi licee, am putea să educăm şi sprijini familiile să nu mai ajungă în situaţia în care să fie asistaţi social.

Împreună putem reuşi să aducem zâmbete. Pentru toate acestea mă puteţi sprijini şi contacta pe pagina mea de facebook: Simona Elena”.