Bunuri în valoare de peste 1 milion de euro, susceptibile a fi contrafăcute, descoperite de poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă Luni, 25 August 2025

În data de 24 august 2025, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în urma unor controale desfășurate în zona de competență, independent sau în cooperare cu Biroul Vamal de Frontieră Isaccea, sute de bunuri susceptibile a fi contrafăcute, care purtau însemnele unor mărci cunoscute, estimate la o valoare de aproximativ 5.500.000 lei.

Primul caz a fost înregistrat când polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Mangalia au efectuat un control asupra unui microbuz înmatriculat în Ucraina, în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei, Vama Veche. În compartimentul de bagaje, colegii noștri au descoperit aproximativ 900 articole vestimentare și 100 de parfumuri, susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute, în valoare totală de aproximativ 2.200.000 lei.

În cadrul unui control similar efectuat asupra unui autoturism, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ostrov au identificat 70 articole vestimentare, de asemenea susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 20.000 lei.

Tot în aceeași zi, în Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, polițiștii de frontieră în cooperare cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Isaccea au descoperit în două ansambluri rutiere care efectuau transport de marfă pe ruta Polonia – Ucraina, 350 articole vestimentare (rochii) și 21 rulouri de material textil, care purtau înscrisurile unor mărci protejate, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare totală de 3.200.000 lei.

Toate produsele, estimate la o valoare de aproximativ 5.500.000 lei dacă ar fi fost comercializate ca bunuri de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Persoanele implicate au precizat faptul că nu dețin documente de proveniență a bunurilor și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea lor în circulație.

În toate cele trei cazuri, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, la finalizare urmând a fi luate masurile legale.