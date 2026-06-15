 
  2. Situaţia privind execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru IGPF (aparat propriu) la data de 31.12.2025: Execuția Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru IGPF- aparat propriu

Situaţia privind execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru IGPF (aparat propriu) la data de 31.12.2025: Execuția Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru IGPF- aparat propriu

Categorii de cheltuieli

2025 

Titlul I "Cheltuieli de personal"

319.771.302

Titlul II "Bunuri și servicii "

  11.071.848

Titlul VIII " Proiecte cu finanţare din FEN postaderare"

 183.702.459

Titlul XI "Alte cheltuieli"

Titlul XIII ‘’Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR’’                            

       66.781

2.521.525

Titlul XV "Active nefinanciare"

17.606.365

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

534.740.280

Titlul VIII" Proiecte cu finanţare din FEN postaderare

2.832.192

Total Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

2.832.192

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

1.748.348

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

1.676.473

Titlul IX  " Asistență  socială"

0

 Total Cap. 68.08 - SURSA A – "Ajutoare la trecerea în rezervă"

0

Titlul IX  " Asistență  socială"

71.875

Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor sociale și asistenței sociale "

77.585

TOTAL GENERAL

539.320.820

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe