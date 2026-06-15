Situaţia privind execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru IGPF (aparat propriu) la data de 31.12.2025: Execuția Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru IGPF- aparat propriu

|
Categorii de cheltuieli
|
2025
|
Titlul I "Cheltuieli de personal"
|
319.771.302
|
Titlul II "Bunuri și servicii "
|
11.071.848
|
Titlul VIII " Proiecte cu finanţare din FEN postaderare"
|
183.702.459
|
Titlul XI "Alte cheltuieli"
Titlul XIII ‘’Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR’’
|
66.781
|
2.521.525
|
Titlul XV "Active nefinanciare"
|
17.606.365
|
Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"
|
534.740.280
|
Titlul VIII" Proiecte cu finanţare din FEN postaderare
|
2.832.192
|
Total Cap. 61.03.03 - SURSA D - "Fonduri externe nerambursabile"
|
2.832.192
|
Titlul IX " Asistenţă socială"
|
1.748.348
|
Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"
|
1.676.473
|
Titlul IX " Asistență socială"
|
0
|
Total Cap. 68.08 - SURSA A – "Ajutoare la trecerea în rezervă"
|
0
|
Titlul IX " Asistență socială"
|
71.875
|
Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor sociale și asistenței sociale "
|
77.585
|
TOTAL GENERAL
|
539.320.820