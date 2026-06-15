Situaţia privind execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru IGPF (aparat propriu) la data de 31.12.2025: Execuția Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru IGPF- aparat propriu Luni, 15 Iunie 2026

Categorii de cheltuieli 2025 Titlul I "Cheltuieli de personal" 319.771.302 Titlul II "Bunuri și servicii " 11.071.848 Titlul VIII " Proiecte cu finanţare din FEN postaderare" 183.702.459 Titlul XI "Alte cheltuieli" Titlul XIII ‘’Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR’’ 66.781 2.521.525 Titlul XV "Active nefinanciare" 17.606.365 Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională" 534.740.280 Titlul VIII" Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 2.832.192 Total Cap. 61.03.03 - SURSA D - "Fonduri externe nerambursabile" 2.832.192 Titlul IX " Asistenţă socială" 1.748.348 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii" 1.676.473 Titlul IX " Asistență socială" 0 Total Cap. 68.08 - SURSA A – "Ajutoare la trecerea în rezervă" 0 Titlul IX " Asistență socială" 71.875 Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor sociale și asistenței sociale " 77.585 TOTAL GENERAL 539.320.820