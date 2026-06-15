 
  2. Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Categorii de cheltuieli

2025

Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

Titlul I "Cheltuieli de personal"

319.972.740

Titlul II "Bunuri şi servicii "

11.112.550

Titlul VIII "Proiecte cu finaţare din fonduri externe nerambursabile postaderare "

186.640.000

Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

0

Titlul XI "Alte cheltuieli"

66.781

Titlul XIII "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut  PNRR"

2.521.525

Titlul XV "Active nefinanciare"

17.608.000

Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"

537.921.596

Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare"

18.513.000

 Total Cap. 61.03.03 - SURSA D -  "Fonduri externe nerambursabile"

18.513.000

Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

1.683.920

 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"

1.683.920

Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale"

Titlul IX  " Asistenţă  socială"

79.600

Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale"

79.600

TOTAL GENERAL

558.198.116

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe