Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

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Categorii de cheltuieli
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2025
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Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"
|
Titlul I "Cheltuieli de personal"
|
319.972.740
|
Titlul II "Bunuri şi servicii "
|
11.112.550
|
Titlul VIII "Proiecte cu finaţare din fonduri externe nerambursabile postaderare "
|
186.640.000
|
Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
|
0
|
Titlul XI "Alte cheltuieli"
|
66.781
|
Titlul XIII "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR"
|
2.521.525
|
Titlul XV "Active nefinanciare"
|
17.608.000
|
Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională"
|
537.921.596
|
Cap. 61.03.03 - SURSA D - "Fonduri externe nerambursabile"
|
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare"
|
18.513.000
|
Total Cap. 61.03.03 - SURSA D - "Fonduri externe nerambursabile"
|
18.513.000
|
Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"
|
Titlul IX " Asistenţă socială"
|
1.683.920
|
Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii"
|
1.683.920
|
Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale"
|
Titlul IX " Asistenţă socială"
|
79.600
|
Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale"
|
79.600
|
TOTAL GENERAL
|
558.198.116