Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Luni, 15 Iunie 2026

Categorii de cheltuieli 2025 Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională" Titlul I "Cheltuieli de personal" 319.972.740 Titlul II "Bunuri şi servicii " 11.112.550 Titlul VIII "Proiecte cu finaţare din fonduri externe nerambursabile postaderare " 186.640.000 Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" 0 Titlul XI "Alte cheltuieli" 66.781 Titlul XIII "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR" 2.521.525 Titlul XV "Active nefinanciare" 17.608.000 Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională" 537.921.596 Cap. 61.03.03 - SURSA D - "Fonduri externe nerambursabile" Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" 18.513.000 Total Cap. 61.03.03 - SURSA D - "Fonduri externe nerambursabile" 18.513.000 Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii" Titlul IX " Asistenţă socială" 1.683.920 Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii" 1.683.920 Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale" Titlul IX " Asistenţă socială" 79.600 Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale" 79.600 TOTAL GENERAL 558.198.116