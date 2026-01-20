Anunț de finalizare proiect - Implementare soluție securitate cibernetică la nivelul platformelor informatice aferente EES și ETIAS. Acronim - ISSCEESETIAS, Cod proiect - BV14A_08 Marți, 20 Ianuarie 2026

În luna decembrie 2025 s-a finalizat implementarea proiectului – Implementare soluție securitate cibernetică la nivelul platformelor informatice aferente EES și ETIAS, Acronim – ISSCEESETIAS, Cod proiect – BV14A_08, Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize. Proiect în parteneriat între - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Direcția Generală de Protecție Internă.

Proiectul a vizat creșterea capacității de management al securității cibernetice la nivelul Poliției de Frontieră Române prin implementarea controalelor de securitate specifice în contextul operaționalizării sistemelor EES-ETIAS.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 20 luni - respectiv de la 04.04.2024 până la 04.12.2025.

Obiectivul proiectului a fost: dezvoltarea și extinderea capabilităților de investigare, reacție și răspuns la incidentele de securitate, pentru protecția rețelei de date la nivelul PFR și a soluției informatice pentru sprijinul activității Unității Naționale ETIAS, respectiv Platforma de Cooperare dintre PCA EES-ETIAS și autoritățile desemnate de la nivel național, precum și promovarea și consolidarea culturii de securitate în domeniul cibernetic prin formarea profesională adecvată a personalului care își desfășoară activitatea în acest domeniu.

Scopul proiectului: creșterea capacității de management al securității cibernetice la nivelul IGPF prin implementarea controalelor de securitate specifice în contextul operaționalizării sistemelor EESETIAS, prin dezvoltarea și extinderea capabilităților de investigare, reacție și răspuns la incidentele de securitate, pentru protecția rețelei de date la nivel PFR.

Rezultate atinse în perioada de referință a proiectului au constat în implementarea soluției de securitate cibernetică în vederea creșterii capacității de management al securității cibernetice la nivelul IGPF și DGPI în vederea gestionării optime a incidentelor de securitate, precum și instruirea polițiștilor de frontieră și a personalului DGPI cu atribuții în domeniul asigurării securității cibernetice.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.819.899,00 lei cu TVA (costuri directe 3.570.000,00 lei și costuri indirecte 249.899,00 lei), din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 2.864.924,25 lei și 25% finanțare națională nerambursabilă - 954.974,75 lei.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului a fost de 3.813.109,52 lei cu TVA (costuri directe 3.563.653,76 lei și costuri indirecte 249.455,76 lei), din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 2.859.832,14 lei și 25% finanțare națională nerambursabilă - 953.277,38 lei.

Finanțarea nerambursabilă a fost asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.