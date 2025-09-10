BV1A6_04 Achiziţia unui sistem de contracarare a aeronavelor fără pilot Miercuri, 10 Septembrie 2025

Titlu proiect – BV1A6_04 Achiziţia unui sistem de contracarare a aeronavelor fără pilot

Acronim proiect – ContracarareUAV

Cod proiect – BV1A6_04

Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize

Perioada de implementare – august 2025 – octombrie 2027

Proiectul urmărește achiziționarea unui sistem de contracarare a aeronavelor fără pilot în scopul consolidării capacităților Poliției de Frontieră Române în domeniul supravegherii frontierei externe UE. Scopul principal constă în prevenirea și combaterea amenințărilor generate de utilizarea neautorizată a dronelor la frontiera externă UE (contrabandă, migrația ilegală etc).

Obiective:

- creșterea securității la frontieră prin monitorizarea și intervenția rapidă asupra dronelor suspecte;

- detectarea dronelor neautorizate;

- îmbunătățirea capacității operaționale a Poliției de Frontieră Române;

Scopul proiectului este reprezintat de creșterea capacității operaționale și a nivelului de securitate la frontierele externe ale Uniunii Europene prin implementarea unor soluții moderne de contracarare a aeronavelor fără pilot, în au drept obiectiv prevenirea și combaterea migrației ilegale, a traficului transfrontalier și a altor amenințări de securitate.

Rezultatul proiectului constă în achiziția și implementarea unui sistem de contracarare a dronelor cu scopul de a îmbunătăţi capabilităţile de supraveghere a frontierei externe şi de a consolida capacităţile operaţionale Frontex, în scopul prevenirii criminalităţii transfrontaliere, cu accent pe traficul de migranţi, traficul de persoane, trafic de droguri, etc.

Bugetul total al proiectului este de 2.975.000 lei cu TVA, din care 90% finanțare europeană nerambursabilă – 2.677.500 lei și 10% cofinanțare națională proprie –

297.500 lei.

Finanțarea nerambursabilă este asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.