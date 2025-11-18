 
  2. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu cedează cu titlu gratuit bunuri materiale

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Giurgiu (Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân nr. 36, cod 080036, județul Giurgiu, tel: 0246.213.640, fax: 0246.211.785, email ijpf.giurgiu@mai.gov.ro) cedează cu titlu gratuit bunuri materiale, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitației.

  Denumire bun material UM Cantitate Locație bun material
1 ARBORE FLEXIBIL RABA BUC 3 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
2 FILTRU MOTORINA RABA BUC 2 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
3 FILTRU POLEN NISSAN BUC 10 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
4 PERII DEMAROR BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
5 REZERVOR COMPRESOR RABA BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
6 TUB FRINA ROATA FATA RABA BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
7 BEC 24X21 BUC 18 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
8 BEC 24X21X5 BUC 19 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
9 BEC 24X5 TUBULAR BUC 45 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
10 BEC 24X55X50 BUC 15 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
11 BEC SOFIT 24X5 BUC 20 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
14 CUREA 1475X12X10 BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
15 CUREA DE SERVICIU BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
16 CUREA TRANSMISIE BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
17 CUREA TRANSMISIE 13 X 8 X 727 BUC 3 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
18 CUREA TRAPEZOIDALA 10 X 8 X 200(1218) BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
19 CUREA TRAPEZOIDALA 10 X 8 X 915 BUC 4 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
20 CUREA TRAPEZOIDALA 13 X 8 X 1617 BUC 2 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
21 INTINZATOR CUREA ALTERNATOR BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
22 INTRERUPATOARE PNEUMATIC BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
23 PUNTE REDRESOARE 60PT2 BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
24 ROLA GHIDAJ BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
25 SENZOR ABS BUC 4 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
26 SENZOR VOLANTA. ML 10 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
27 SERINGA AUTO BUC 3 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
28 SIMERING CAPAC DISTRIBUITOR 650 X 75 X 8 BUC 2 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
29 STATOR ALTERNATOR BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
30 SUPORT CARBUNI ALTERNATOR BUC 3 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua

Informații suplimentare se pot obține la sediul inspectoratului sau la:

  • telefon 0246.213.640, interior 26.072, fax 0246.211.785.
  • persoană de contact subinspector de poliție Negoiță Mircea.

