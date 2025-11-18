Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu cedează cu titlu gratuit bunuri materiale

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Giurgiu (Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân nr. 36, cod 080036, județul Giurgiu, tel: 0246.213.640, fax: 0246.211.785, email ijpf.giurgiu@mai.gov.ro) cedează cu titlu gratuit bunuri materiale, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitației.
|Denumire bun material
|UM
|Cantitate
|Locație bun material
|1
|ARBORE FLEXIBIL RABA
|BUC
|3
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|2
|FILTRU MOTORINA RABA
|BUC
|2
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|3
|FILTRU POLEN NISSAN
|BUC
|10
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|4
|PERII DEMAROR
|BUC
|1
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|5
|REZERVOR COMPRESOR RABA
|BUC
|1
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|6
|TUB FRINA ROATA FATA RABA
|BUC
|1
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|7
|BEC 24X21
|BUC
|18
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|8
|BEC 24X21X5
|BUC
|19
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|9
|BEC 24X5 TUBULAR
|BUC
|45
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|10
|BEC 24X55X50
|BUC
|15
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|11
|BEC SOFIT 24X5
|BUC
|20
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|14
|CUREA 1475X12X10
|BUC
|1
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|15
|CUREA DE SERVICIU
|BUC
|1
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|16
|CUREA TRANSMISIE
|BUC
|1
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|17
|CUREA TRANSMISIE 13 X 8 X 727
|BUC
|3
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|18
|CUREA TRAPEZOIDALA 10 X 8 X 200(1218)
|BUC
|1
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|19
|CUREA TRAPEZOIDALA 10 X 8 X 915
|BUC
|4
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|20
|CUREA TRAPEZOIDALA 13 X 8 X 1617
|BUC
|2
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|21
|INTINZATOR CUREA ALTERNATOR
|BUC
|1
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|22
|INTRERUPATOARE PNEUMATIC
|BUC
|1
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|23
|PUNTE REDRESOARE 60PT2
|BUC
|1
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|24
|ROLA GHIDAJ
|BUC
|1
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|25
|SENZOR ABS
|BUC
|4
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|26
|SENZOR VOLANTA.
|ML
|10
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|27
|SERINGA AUTO
|BUC
|3
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|28
|SIMERING CAPAC DISTRIBUITOR 650 X 75 X 8
|BUC
|2
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|29
|STATOR ALTERNATOR
|BUC
|1
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
|30
|SUPORT CARBUNI ALTERNATOR
|BUC
|3
|STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua
Informații suplimentare se pot obține la sediul inspectoratului sau la:
- telefon 0246.213.640, interior 26.072, fax 0246.211.785.
- persoană de contact subinspector de poliție Negoiță Mircea.