Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu cedează cu titlu gratuit bunuri materiale Marți, 18 Noiembrie 2025

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Giurgiu (Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân nr. 36, cod 080036, județul Giurgiu, tel: 0246.213.640, fax: 0246.211.785, email ijpf.giurgiu@mai.gov.ro) cedează cu titlu gratuit bunuri materiale, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitației.

Denumire bun material UM Cantitate Locație bun material 1 ARBORE FLEXIBIL RABA BUC 3 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 2 FILTRU MOTORINA RABA BUC 2 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 3 FILTRU POLEN NISSAN BUC 10 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 4 PERII DEMAROR BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 5 REZERVOR COMPRESOR RABA BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 6 TUB FRINA ROATA FATA RABA BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 7 BEC 24X21 BUC 18 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 8 BEC 24X21X5 BUC 19 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 9 BEC 24X5 TUBULAR BUC 45 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 10 BEC 24X55X50 BUC 15 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 11 BEC SOFIT 24X5 BUC 20 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 14 CUREA 1475X12X10 BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 15 CUREA DE SERVICIU BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 16 CUREA TRANSMISIE BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 17 CUREA TRANSMISIE 13 X 8 X 727 BUC 3 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 18 CUREA TRAPEZOIDALA 10 X 8 X 200(1218) BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 19 CUREA TRAPEZOIDALA 10 X 8 X 915 BUC 4 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 20 CUREA TRAPEZOIDALA 13 X 8 X 1617 BUC 2 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 21 INTINZATOR CUREA ALTERNATOR BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 22 INTRERUPATOARE PNEUMATIC BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 23 PUNTE REDRESOARE 60PT2 BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 24 ROLA GHIDAJ BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 25 SENZOR ABS BUC 4 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 26 SENZOR VOLANTA. ML 10 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 27 SERINGA AUTO BUC 3 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 28 SIMERING CAPAC DISTRIBUITOR 650 X 75 X 8 BUC 2 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 29 STATOR ALTERNATOR BUC 1 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua 30 SUPORT CARBUNI ALTERNATOR BUC 3 STPF OLT, Valea dunarii 13, Orlea Noua

Informații suplimentare se pot obține la sediul inspectoratului sau la: