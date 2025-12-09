 
  2. Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin cedează cu titlu gratuit bunuri materiale

Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin (Oraviţa, str. Răchitovei, nr.1, jud. Caraş-Severin, cod.325600, telefon 0255571825, fax 0255571619, e-mail: stpfcaras@gmail.com) cedează cu titlu gratuit bunuri materiale, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitaţiei.

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor materiale

Serie șasiu

Locul de depozitare

1

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40VOC100772

SPF Naidăș

2

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40VOC100770

SPF Oravița

3

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100752

SPF Oravița

4

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40VOC100718

SPF Oravița

5

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40VOC100709

SPF Oravița

6

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40VOC100666

SPF Socol

7

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40VOC100665

SPF Socol

8

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40VOC100664

SPF Socol

9

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40VOC100656

SPF Socol

10

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40VOC100654

SPF Moldova Veche

11

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40VOC100649

SPF Oravița

12

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100731

SPF Naidăș

13

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100753

SPF Socol

14

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100797

SPF Oravița

15

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100889

SPF Socol

16

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100894

SPF Oravița

17

Autovidanja R- 16215

UU4201460S0102117

STPF Caraș-Severin

18

Microbuz Mercedes Sprinter

WDB9046631R311552

STPF Caraș-Severin

19

Autospeciala Nissan Pathfinder

VSKJVWR51U0340697

STPF Caraș-Severin

20

Autospeciala Nissan Pathfinder

VSKJVWR51U0342252

STPF Caraș-Severin

21

Autospeciala Nissan Pathfinder

VSKJVWR51U0340197

SPF Gârla Mare

22

Autospeciala Nissan Pathfinder

VSKJVWR51U0340193

SPF PF II

23

Autospeciala Nissan Pathfinder

VSKJVWR51U0339713

SPF PF II

Cererile vor fi analizate şi aprobate de către ordonatorul de credite deținător al bunurilor, în ordinea depunerii lor.

Persoană de contact: Anghel Monica, tel. 0255.571.825, interior 05526161

