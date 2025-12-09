Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin cedează cu titlu gratuit bunuri materiale

Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin (Oraviţa, str. Răchitovei, nr.1, jud. Caraş-Severin, cod.325600, telefon 0255571825, fax 0255571619, e-mail: stpfcaras@gmail.com) cedează cu titlu gratuit bunuri materiale, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitaţiei.
|
Nr. Crt.
|
Denumirea bunurilor materiale
|
Serie șasiu
|
Locul de depozitare
|
1
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40VOC100772
|
SPF Naidăș
|
2
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40VOC100770
|
SPF Oravița
|
3
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100752
|
SPF Oravița
|
4
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40VOC100718
|
SPF Oravița
|
5
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40VOC100709
|
SPF Oravița
|
6
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40VOC100666
|
SPF Socol
|
7
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40VOC100665
|
SPF Socol
|
8
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40VOC100664
|
SPF Socol
|
9
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40VOC100656
|
SPF Socol
|
10
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40VOC100654
|
SPF Moldova Veche
|
11
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40VOC100649
|
SPF Oravița
|
12
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100731
|
SPF Naidăș
|
13
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100753
|
SPF Socol
|
14
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100797
|
SPF Oravița
|
15
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100889
|
SPF Socol
|
16
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100894
|
SPF Oravița
|
17
|
Autovidanja R- 16215
|
UU4201460S0102117
|
STPF Caraș-Severin
|
18
|
Microbuz Mercedes Sprinter
|
WDB9046631R311552
|
STPF Caraș-Severin
|
19
|
Autospeciala Nissan Pathfinder
|
VSKJVWR51U0340697
|
STPF Caraș-Severin
|
20
|
Autospeciala Nissan Pathfinder
|
VSKJVWR51U0342252
|
STPF Caraș-Severin
|
21
|
Autospeciala Nissan Pathfinder
|
VSKJVWR51U0340197
|
SPF Gârla Mare
|
22
|
Autospeciala Nissan Pathfinder
|
VSKJVWR51U0340193
|
SPF PF II
|
23
|
Autospeciala Nissan Pathfinder
|
VSKJVWR51U0339713
|
SPF PF II
Cererile vor fi analizate şi aprobate de către ordonatorul de credite deținător al bunurilor, în ordinea depunerii lor.
Persoană de contact: Anghel Monica, tel. 0255.571.825, interior 05526161