Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu cedează cu titlu gratuit bunuri materiale Luni, 03 Noiembrie 2025

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Giurgiu (Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân nr. 36, cod 080036, județul Giurgiu, tel: 0246.213.640, fax: 0246.211.785, email ijpf.giurgiu@mai.gov.ro) cedează cu titlu gratuit bunuri materiale, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitației.

- Autospecială Volkswagen Passat, an de fabricaţie 2010 - SPF CALAFAT;

- Autospecială Volkswagen Passat, an de fabricaţie 2010 - SPF CALAFAT;

- Autospecială Dacia 1304 Pick-Up, an de fabricaţie 1999 - STPF DOLJ;

- Autospecială Dacia Logan, an fabricaţie 2006 - SPF PISCU VECHI;

- Autospecială Dacia Logan, an fabricaţie 2006 - SPF BISTREŢ;

- Autospecială Dacia Logan, an fabricaţie 2006 - STPF DOLJ;

- Autospecială Dacia Logan, an fabricaţie 2006 - SPF BECHET;

- Autospecială Nissan Pathfinder, an fabricaţie 2008 - STPF DOLJ;

- Autospecială Nissan Pathfinder, an fabricaţie 2008 - SPF BISTREŢ;

- Autospecială Nissan Pathfinder, an fabricaţie 2008 - SPF BECHET;

- Autospecială Nissan Pathfinder, an fabricaţie 2008 - SPF PISCU VECHI;

- Autospecială Nissan Terrano, an fabricaţie 2008 - STPF DOLJ;

- Autospecială Nissan Terrano, an fabricaţie 2008 - SPF PISCU VECHI;

- Autospecială Opel Astra, an fabricaţie 2005 - STPF DOLJ;

- Autospecială Opel Astra, an fabricaţie 2005 - SPF BECHET;

- Autospecială Opel Astra, an fabricaţie 2005 - SPF BISTREŢ;

- Autospecială Opel Astra, an fabricaţie 2005 - PPF AEROPORT CRAIOVA;

- Autospecială Opel Astra, an fabricaţie 2005 - SPF CALAFAT;

- Autospecială Mercedes Vito, an fabricaţie 2008 - SPF CALAFAT;

- Autospecială Mercedes Vito, an fabricaţie 2008 - SPF CALAFAT;

- Autospecială Mercedes Vito, an fabricaţie 2001 - SPF BECHET;

- Autospecială Mercedes Vito, an fabricaţie 2001 - SPF BISTREŢ;

- Autospecială Mercedes Vito, an fabricaţie 2001 - SPF PISCU VECHI;