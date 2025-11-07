 
  2. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu cedează cu titlu gratuit bunuri materiale

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Giurgiu (Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân nr. 36, cod 080036, județul Giurgiu, tel: 0246.213.640, fax: 0246.211.785, email ijpf.giurgiu@mai.gov.ro) cedează cu titlu gratuit bunuri materiale, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitației.

 
Nr. crt. Denumire bun material UM Cantitate
1 Aerotermă încălzire BUC 1
2 Airbag pasager BUC 1
3 Airbag șofer BUC 1
4 Ansamblu cadru motor susținere BUC 1
5 Ansamblu cu motoraș ștergător parbriz BUC 1
6 Ansamblu frână de mână BUC 1
7 Aripă față dreapta cu lampă de semnalizare BUC 1
8 Aripă față stânga cu lampă de semnalizare BUC 1
9 Banchetă spate cu spătar BUC 1
10 Bară stabilizatoare față BUC 1
11 Basculă echipată BUC 1
12 Bord cu aparatele de bord BUC 1
13 Cablu ambreiaj BUC 1
14 Capotă motor BUC 1
15 Coajă bord BUC 1
16 Coloană direcție BUC 1
17 Far stânga-dreapta BUC 1
18 Kit ambreiaj BUC 1
19 Motor BUC 1
20 Oglindă retrovizoare interior BUC 1
21 Parbriz față BUC 1
22 Pedalier BUC 1
23 Planetară stânga față Dacia Logan BUC 1
24 Rezervor carburant BUC 1
25 Scaun față BUC 1
26 Senzor ax came BUC 1
27 Servo frână+pompă frână BUC 1
28 Spălător parbriz cu pompă BUC 1
29 Suport motor BUC 1
30 Tetiere BUC 4
31 Volantă motor BUC 1

Informații suplimentare se pot obține la sediul inspectoratului sau la:

  • telefon 0246.213.640, interior 26.072, fax 0246.211.785.
  • persoană de contact agent principal de poliție Vasile Daniela.

