Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu cedează cu titlu gratuit bunuri materiale

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Giurgiu (Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân nr. 36, cod 080036, județul Giurgiu, tel: 0246.213.640, fax: 0246.211.785, email ijpf.giurgiu@mai.gov.ro) cedează cu titlu gratuit bunuri materiale, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitației.
|Nr. crt.
|Denumire bun material
|UM
|Cantitate
|1
|Aerotermă încălzire
|BUC
|1
|2
|Airbag pasager
|BUC
|1
|3
|Airbag șofer
|BUC
|1
|4
|Ansamblu cadru motor susținere
|BUC
|1
|5
|Ansamblu cu motoraș ștergător parbriz
|BUC
|1
|6
|Ansamblu frână de mână
|BUC
|1
|7
|Aripă față dreapta cu lampă de semnalizare
|BUC
|1
|8
|Aripă față stânga cu lampă de semnalizare
|BUC
|1
|9
|Banchetă spate cu spătar
|BUC
|1
|10
|Bară stabilizatoare față
|BUC
|1
|11
|Basculă echipată
|BUC
|1
|12
|Bord cu aparatele de bord
|BUC
|1
|13
|Cablu ambreiaj
|BUC
|1
|14
|Capotă motor
|BUC
|1
|15
|Coajă bord
|BUC
|1
|16
|Coloană direcție
|BUC
|1
|17
|Far stânga-dreapta
|BUC
|1
|18
|Kit ambreiaj
|BUC
|1
|19
|Motor
|BUC
|1
|20
|Oglindă retrovizoare interior
|BUC
|1
|21
|Parbriz față
|BUC
|1
|22
|Pedalier
|BUC
|1
|23
|Planetară stânga față Dacia Logan
|BUC
|1
|24
|Rezervor carburant
|BUC
|1
|25
|Scaun față
|BUC
|1
|26
|Senzor ax came
|BUC
|1
|27
|Servo frână+pompă frână
|BUC
|1
|28
|Spălător parbriz cu pompă
|BUC
|1
|29
|Suport motor
|BUC
|1
|30
|Tetiere
|BUC
|4
|31
|Volantă motor
|BUC
|1
Informații suplimentare se pot obține la sediul inspectoratului sau la:
- telefon 0246.213.640, interior 26.072, fax 0246.211.785.
- persoană de contact agent principal de poliție Vasile Daniela.