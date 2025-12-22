Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu cedează cu titlu gratuit bunuri materiale

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Giurgiu (Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân nr. 36, cod 080036, județul Giurgiu, tel: 0246.213.640, fax: 0246.211.785, email ijpf.giurgiu@mai.gov.ro) cedează cu titlu gratuit bunuri materiale, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitației.
|
Nr. crt.
|
Denumire bun material
|
UM
|
Cantitate
|
1
|
CONECTOR BENZINA
|
BUC
|
10
|
2
|
CUREA DISTRIBUTIE
|
BUC
|
2
|
3
|
CUREA POMPA INJECȚIE
|
BUC
|
2
|
4
|
ELICE REZERVĂ
|
BUC
|
2
|
5
|
FILTRU
|
BUC
|
2
|
6
|
FILTRU
|
BUC
|
2
|
7
|
FILTRU AER
|
BUC
|
5
|
8
|
FILTRU AER
|
BUC
|
2
|
9
|
FILTRU BENZINA
|
BUC
|
2
|
10
|
FILTRU BENZINA
|
BUC
|
10
|
11
|
FILTRU COMBUSTIBIL
|
BUC
|
1
|
12
|
FILTRU DECANTOR BENZINA
|
BUC
|
3
|
13
|
FILTRU MOTORINA
|
BUC
|
2
|
14
|
FILTRU MOTORINA U650
|
BUC
|
8
|
15
|
FILTRU ULEI
|
BUC
|
1
|
16
|
FILTRU ULEI U650
|
BUC
|
7
|
17
|
LUMINA DE NAVIGATIE ALBA
|
BUC
|
3
|
18
|
LUMINA DE NAVIGATIE ALBA CU BRAT
|
BUC
|
3
|
19
|
LUMINA DE NAVIGATIE COMBINA
|
BUC
|
3
|
20
|
POMPA APA D3 6L NV
|
BUC
|
1
|
21
|
PREFILTRU COMBUSTIBIL
|
BUC
|
1
|
22
|
RELEU 16-10
|
BUC
|
1
|
23
|
RELEU INCARCARE 12V
|
BUC
|
1
|
24
|
ROLA FIXA POMPA INJECTIE
|
BUC
|
2
|
25
|
ROLA INTINZATOARE CUREA DISTREBUTIE
|
BUC
|
2
|
26
|
ROLA INTINZATOARE POMPA INJECTIE
|
BUC
|
2
|
27
|
SET BORNE ACUMULATORI
|
BUC
|
2
|
28
|
STUT FILTRU DECANTOR
|
BUC
|
6
|
29
|
SUPORT FILTRU DECANTARE
|
BUC
|
3
|
30
|
ULEI ATF
|
L
|
2
|
31
|
ULEI M40 S2
|
L
|
36
|
32
|
ULEI T 90 EP 2
|
L
|
123
|
33
|
ULEI T 90 EP 2
|
L
|
213
|
34
|
ULEI XOIL T 80W 90 EP 2
|
L
|
172
|
35
|
ULEI URANIA DAILY 5w30
|
L
|
14
|
36
|
UNSOARE U 90 CA 3
|
Kg
|
114
|
37
|
ULEI 15 W 40 MOTOR
|
L
|
52
|
38
|
ULEI DELWAC 15W40
|
L
|
108
|
39
|
ULEI MOTOR DELWAC 15W40
|
L
|
184.25
|
40
|
ULEI TRANSMISIE T80W90
|
L
|
79
|
41
|
UNSOARE LICA 20
|
KG
|
10
|
42
|
VALVOLINE 15W40
|
L
|
58
Informații suplimentare se pot obține la sediul inspectoratului sau la:
- telefon: 0246/213640, interior 26070, fax: 0246/211785
- e-mail: ijpf.giurgiu@mai.gov.ro
- persoana de contact: Văcaru Ionel.