Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu cedează cu titlu gratuit bunuri materiale

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Giurgiu (Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân nr. 36, cod 080036, județul Giurgiu, tel: 0246.213.640, fax: 0246.211.785, email ijpf.giurgiu@mai.gov.ro) cedează cu titlu gratuit bunuri materiale, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitației.

Nr. crt.

Denumire bun material

UM

Cantitate

  
  
 
 

1

CONECTOR BENZINA

BUC

10

  

2

CUREA DISTRIBUTIE

BUC

2

  

3

CUREA POMPA INJECȚIE

BUC

2

  

4

ELICE REZERVĂ

BUC

2

  

5

FILTRU

BUC

2

  

6

FILTRU

BUC

2

  

7

FILTRU AER

BUC

5

  

8

FILTRU AER

BUC

2

  

9

FILTRU BENZINA

BUC

2

  

10

FILTRU BENZINA

BUC

10

  

11

FILTRU COMBUSTIBIL

BUC

1

  

12

FILTRU DECANTOR BENZINA

BUC

3

  

13

FILTRU MOTORINA

BUC

2

  

14

FILTRU MOTORINA U650

BUC

8

  

15

FILTRU ULEI

BUC

1

  

16

FILTRU ULEI U650

BUC

7

  

17

LUMINA DE NAVIGATIE ALBA

BUC

3

  

18

LUMINA DE NAVIGATIE ALBA CU BRAT

BUC

3

  

19

LUMINA DE NAVIGATIE COMBINA

BUC

3

  

20

POMPA APA D3 6L NV

BUC

1

  

21

PREFILTRU COMBUSTIBIL

BUC

1

  

22

RELEU 16-10

BUC

1

  

23

RELEU INCARCARE 12V

BUC

1

  

24

ROLA FIXA POMPA INJECTIE

BUC

2

  

25

ROLA INTINZATOARE CUREA DISTREBUTIE

BUC

2

  

26

ROLA INTINZATOARE POMPA INJECTIE

BUC

2

  

27

SET BORNE ACUMULATORI

BUC

2

  

28

STUT FILTRU DECANTOR

BUC

6

  

29

SUPORT FILTRU DECANTARE

BUC

3

  

30

ULEI ATF

L

2

  

31

ULEI M40 S2

L

36

  

32

ULEI T 90 EP 2

L

123

  

33

ULEI T 90 EP 2

L

213

  

34

ULEI XOIL T 80W 90 EP 2

L

172

  

35

ULEI URANIA DAILY 5w30

L

14

  

36

UNSOARE U 90 CA 3

Kg

114

  

37

ULEI 15 W 40 MOTOR

L

52

  

38

ULEI DELWAC 15W40

L

108

  

39

ULEI MOTOR DELWAC 15W40

L

184.25

  

40

ULEI TRANSMISIE T80W90

L

79

  

41

UNSOARE LICA 20

KG

10

  

42

VALVOLINE 15W40

L

58

  

Informații suplimentare se pot obține la sediul inspectoratului sau la:

  • telefon: 0246/213640, interior 26070, fax: 0246/211785
  • e-mail: ijpf.giurgiu@mai.gov.ro
  • persoana de contact: Văcaru Ionel. 

