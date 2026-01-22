Anunț de finalizare proiect - Misiuni comune pentru consolidarea frontierei externe a UE - Detașarea polițiștilor români în sprijinul cooperării şi schimbului de expertiză Schengen Joi, 22 Ianuarie 2026

Acronim - Contingent, Cod proiect – BV15A_01

În luna decembrie 2025 s-a finalizat implementarea proiectului – Misiuni comune pentru consolidarea frontierei externe a UE – Detaşarea poliţiştilor români în sprijinul cooperării şi schimbului de expertiză Schengen, Acronim – Contingent, Cod proiect – BV15A_01, Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize. Proiect implementat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Proiectul a sprijinit cooperarea interinstituțională la nivel național și european, prin participarea României la misiuni comune desfășurate la frontiera externă a Uniunii Europene, promovând totodată schimbul de expertiză, bune practici și consolidarea capacității operaționale în domeniul managementului integrat al frontierelor, inclusiv în relația cu state terțe. Totodată, proiectul a vizat și susținerea financiară a misiunilor externe desfășurate de polițiștii de frontieră români, prin acoperirea cheltuielilor operaționale aferente detașării acestora (salarii, transport, cazare, indemnizații și alte costuri asociate) în perioada februarie-august 2025, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/1148.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 11 luni – respectiv de la 01.02.2025 până la 31.12.2025.

Obiectivele proiectului:

a) consolidarea cooperării la nivel național, european și cu state terțe, oferind un cadru de interoperabilitate și dialog continuu între instituțiile cu atribuții în domeniul managementului frontierelor;

b) promovarea cooperării interinstituționale în domeniul supravegherii frontierelor externe prin participarea unui contingent de 100 de polițiști de frontieră români la misiuni comune desfășurate în Bulgaria, la granița cu Turcia, în perioada februarie-august 2025, facilitând astfel transferul de expertiză și alinierea la bunele practici europene;

c) creșterea capacității operaționale a Poliției de Frontieră Române prin implicarea personalului propriu în trei rotații succesive (câte două luni) în cadrul unor misiuni de sprijin operativ, contribuind la schimbul de experiență și standardizarea procedurilor aplicate la frontiera externă a Uniunii Europene.

Scopul proiectului: consolidarea supravegherii frontierei terestre externe a Uniunii Europene cu Turcia. Acest demers strategic a reflectat aprofundarea cooperării interinstituționale între statele membre și presupune implicarea directă a Poliției de Frontieră Române în operațiuni comune de control, supraveghere și schimb de expertiză în zone critice din perspectiva migrației și a securității europene.

Rezultate atinse în perioada de referință a proiectului:

consolidarea capacității Poliției de Frontieră Române de a acționa eficient în contexte multinaționale, iar pe termen lung, întărirea poziției României ca partener activ și responsabil în arhitectura de securitate europeană;

cooperarea interinstituțională la nivel național, european și cu țări terțe, prin promovarea activităților de formare, studii, schimb de bune practici și expertiză, contribuind astfel la dezvoltarea unui management integrat și profesionist al frontierelor Uniunii Europene.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.800.256 lei cu TVA (costuri directe 6.355.379,00 lei și costuri indirecte 444.877,00 lei), din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 5.100.192,00 lei și 25% finanțare națională nerambursabilă - 1.700.064,00 lei.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului a fost de 4.945.939,31 lei cu TVA (costuri directe 4.622.373,19 lei și costuri indirecte 323.566,12 lei), din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 3.709.454,48 lei și 25% finanțare națională nerambursabilă – 1.236.484,83 lei.

Finanțarea nerambursabilă a fost asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.