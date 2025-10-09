Anunț de finalizare proiect - Întărirea capacității de supraveghere a Poliției de Frontieră Române la frontiera România-Serbia II Joi, 09 Octombrie 2025

În luna iulie 2025 s-a finalizat implementarea proiectului Întărirea capacității de supraveghere a Poliției de Frontieră Române la frontiera România-Serbia II, Acronim - SupraveghereSRB, Cod proiect - BV1A5_02, Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize. Proiect implementat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Proiectul a vizat achiziționarea a 100 camere portabile cu termoviziune fără răcire și realizarea unui studiu de fezabilitate pentru Sistemul Complex de Observare pe Dunăre (SCOD) pentru consolidarea capacității de supraveghere a frontierei externe cu Serbia, precum și reducerea timpilor de intervenție și reacție rapidă, în cazul infracțiunilor legate de regimul frontierei de stat.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 14 luni – respectiv de la 05.07.2024 până la 04.09.2025.

Obiectiv: îmbunătățirea capacității de detectare și identificare a amenințărilor la adresa securității frontierei cu Serbia, inclusiv migrația ilegală, contrabanda și alte activități ilegale în zona de frontieră.

Scopul proiectului a constat în sporirea capacităților de control la frontieră și de îmbunătățire a securității frontierei dintre România și Serbia.

Rezultatele atinse în perioada de referință a proiectului: achiziționarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea Sistemului Complex de Observare pe Dunăre (SCOD) și achiziționarea a 100 camere portabile cu termoviziune fără răcire.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.509.300,00 lei cu TVA, din care 90% finanțare europeană nerambursabilă – 5.858.370,00 lei și 10% finanțare națională nerambursabilă – 650.930,00 lei.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului a fost de 6.385.961,26 lei cu TVA din care 90% finanțare europeană nerambursabilă – 5.747.365,13 lei și 10% finanțare națională nerambursabilă – 638.596,13 lei.

Finanțarea nerambursabilă a fost asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize - www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.