BV15A_01 Misiuni comune pentru consolidarea frontierei externe a UE – Detaşarea poliţiştilor români în sprijinul cooperării şi schimbului de expertiză Schengen - Contingent Miercuri, 03 Septembrie 2025

Titlu proiect – BV15A_01 Misiuni comune pentru consolidarea frontierei externe a UE – Detaşarea poliţiştilor români în sprijinul cooperării şi schimbului de expertiză Schengen - Contingent

Acronim proiect – Contingent

Cod proiect – BV15A_01

Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize

Perioada de implementare – februarie-august 2025

Proiectul sprijină cooperarea interinstituțională la nivel național și european, prin participarea României la misiuni comune desfășurate la frontiera externă a Uniunii Europene, promovând totodată schimbul de expertiză, bune practici și consolidarea capacității operaționale în domeniul managementului integrat al frontierelor, inclusiv în relația cu state terțe. Totodată, proiectul vizează şi susținerea financiară a misiunilor externe desfășurate de polițiștii de frontieră români, prin acoperirea cheltuielilor operaționale aferente detașării acestora (salarii, transport, cazare, indemnizații și alte costuri asociate) în perioada februarie-august 2025, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/1148.

Obiective:

a) consolidarea cooperării la nivel național, european și cu state terțe, oferind un cadru de interoperabilitate și dialog continuu între instituțiile cu atribuții în domeniul managementului frontierelor; b) promovarea cooperării interinstituționale în domeniul supravegherii frontierelor externe prin participarea unui contingent de 100 de polițiști de frontieră români la misiuni comune desfășurate în Bulgaria, la granița cu Turcia, în perioada februarie-august 2025, facilitând astfel transferul de expertiză și alinierea la bunele practici europene; c) creșterea capacității operaționale a Poliției de Frontieră Române prin implicarea personalului propriu în trei rotații succesive (câte două luni) în cadrul unor misiuni de sprijin operativ, contribuind la schimbul de experiență și standardizarea procedurilor aplicate la frontiera externă a Uniunii Europene.

Scopul proiectului este reprezentat de consolidarea supravegherii frontierei terestre externe a Uniunii Europene cu Turcia. Acest demers strategic reflectă aprofundarea cooperării interinstituționale între statele membre și presupune implicarea directă a Poliției de Frontieră Române în operațiuni comune de control, supraveghere și schimb de expertiză în zone critice din perspectiva migrației și a securității europene.

Rezultatul proiectului vizează consolidarea capacităţii Poliției de Frontieră Române de a acționa eficient în contexte multinaționale, iar pe termen lung, va întări poziția României ca partener activ și responsabil în arhitectura de securitate europeană. De asemenea, proiectul sprijină cooperarea interinstituțională la nivel național, european și cu țări terțe, prin promovarea activităților de formare, studii, schimb de bune practici și expertiză, contribuind astfel la dezvoltarea unui management integrat și profesionist al frontierelor Uniunii Europene..

Bugetul total al proiectului este de 6.800.256 lei cu TVA, din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 5.100.192 lei și 25% cofinanțare națională proprie –

1.700.064 lei.

Finanțarea nerambursabilă este asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.