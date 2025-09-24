BV14B_01 Modernizare sistem de comunicații fixe la nivelul județelor Caraș-Severin, Constanța, Tulcea și Maramureș Miercuri, 24 Septembrie 2025

Titlu proiect – BV14B_01 Modernizare sistem de comunicații fixe la nivelul județelor Caraș-Severin, Constanța, Tulcea și Maramureș

Acronim proiect – ComunicatiiFixe

Cod proiect – BV14B_01

Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize

Perioada de implementare – martie 2025 – martie 2027

Proiectul vizează modernizarea sistemului de comunicații fixe de la nivelul județelor Caraș-Severin, Constanța, Tulcea și Maramureș din dotarea Politiei de Frontiera (PF) pentru a sprijini o gestionare integrată, solidă și eficace a frontierelor externe ale Uniunii Europene, ținând cont de operaționalizarea EES și de nevoia de asigura funcționarea continuă a sistemelor integrate de supraveghere SCOMAR și SCOD existente la nivelul PFR.

Obiective:

a) modernizarea infrastructurii de electroalimentare pentru a asigura alimentarea fiabilă și neîntreruptă a echipamentelor IT&C din județele Caraș-Severin, Constanța, Tulcea și Maramureș, reducând riscurile de întrerupere a serviciilor esențiale de supraveghere și control la frontiere; b) înlocuirea și modernizarea echipamentelor de comunicații (radiorelee, routere, switch-uri, firewall) pentru a crește capacitatea de transmisie a datelor și a asigura interoperabilitatea cu sistemele naționale și europene; c) îmbunătățirea sistemelor de climatizare pentru a menține condiții optime de funcționare a echipamentelor de comunicații și a prelungi durata de viață a acestora, prevenind supraîncălzirea și deteriorarea prematură; c) implementarea standardelor de interoperabilitate pentru a facilita schimbul de informații cu alte agenții la nivel național și european; d) asigurarea conformității cu standardele europene privind infrastructura critică de comunicații, garantând compatibilitatea cu sistemele similare din alte state membre; e) creșterea eficienței operaționale a sistemelor de comunicații fixe prin reducerea timpilor de răspuns la interogările în EES, contribuind astfel la fluidizarea activităților de control la frontiere.

Scopul proiectului este de a moderniza infrastructura de comunicații fixe de la nivelul județelor Caraș-Severin (CS), Constanța (CT), Tulcea (TL) și Maramureș (MM); de a crește eficiența comunicațiilor fixe de la nivelul județelor CS, CT, TL și MM; de a asigura securitatea și confidențialitatea comunicațiilor fixe de la nivelul județelor CS, CT, TL și MM; interoperabilitatea sistemelor de comunicații fixe precum și instruirea personalului poliției de frontieră în utilizarea noilor tehnologii.

Rezultatul proiectului Modernizarea infrastructurii de comunicații, electroalimentare și climatizare în județele Caraș-Severin, Constanța, Tulcea și Maramureș.

Bugetul total al proiectului este de 58.550.851 cu TVA, din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 43.913.138,25 lei și 25% finanțare națională nerambursabilă – 14.637.712,75 lei.

Finanțarea nerambursabilă este asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.