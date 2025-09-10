BV1A6_05 Creşterea capacităţii operaţionale a FRONTEX - Aeronavă cu aripi fixe Miercuri, 10 Septembrie 2025

Titlu proiect – BV1A6_05 Creşterea capacităţii operaţionale a FRONTEX - Aeronavă cu aripi fixe

Acronim proiect – AvionFrontex

Cod proiect – BV1A6_05

Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize

Perioada de implementare – august 2025 – august 2028

Proiectul are ca obiect achiziția unei aeronave de supraveghere în scopul consolidării capacității operaționale a Poliției de Frontieră Române în cadrul activităților coordonate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex).

Aeronava va fi dotată cu echipamente performante de observare și transmisie a datelor, contribuind astfel la prevenirea și combaterea migrației ilegale, a criminalității transfrontaliere și la gestionarea eficientă a situațiilor de criză.

Obiective:

- creșterea capacității operaționale a Poliției de Frontieră Române în domeniul supravegherii și controlului frontierelor externe ale Uniunii Europene.

- achiziționarea unui mijloc de supraveghere aeriană (avion cu aripi fixe) de ultimă generaţie, în vederea eficientizării supravegherii frontierei externe și a gestionării eficiente a activităților personalului Poliţiei de Frontieră Române privind prevenirea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere.

Scopul proiectului este reprezentat de consolidarea securităţii frontierelor externe și de prevenirea migrației ilegală, contrabandei și a altor forme de criminalitate transfrontalieră.

Rezultatul proiectului constă în achiziţionarea unui mijloc de supraveghere aeriană (avion cu aripi fixe) cu scopul de a îmbunătăţi capabilităţile de supraveghere a frontierei externe şi de a consolida capacităţile operaţionale Frontex, în scopul prevenirii criminalităţii transfrontaliere, cu accent pe traficul de migranţi, traficul de persoane, trafic de droguri, etc.

Bugetul total al proiectului este de 163.763.820 lei cu TVA, 91,83% reprezentând total finanțare costuri eligibile - 150.380.000 de lei , din care 135.342.000 de lei finanțare europeană nerambursabilă, respectiv 15.038.000 de lei cofinanțare națională proprie şi 8,17 % finanțare cheltuieli costuri neeligibile - 13.383.820 de lei.

Finanțarea nerambursabilă este asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.