Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timişoara cedează cu titlu gratuit bunuri materiale

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Calea Sever Bocu nr.49, jud. Timiş, nr.tel. 0256 306340, fax 0256 306355, email itpf.timisoara@mai.gov.ro, transmite fără plată către alte instituţii publice sau unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, un număr de 36 de autospeciale după cum urmează:

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor

materiale

Serie şasiu

Locul de depozitare

1

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100635

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

2

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100636

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

3

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100638

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

4

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100643

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

5

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100658

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

6

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100668

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

7

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100675

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

8

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100678

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

9

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100700

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

10

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100741

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

11

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100749

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

12

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100769

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

13

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100487

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

14

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100680

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

15

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100764

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

16

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100744

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

17

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100734

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

18

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100509

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

19

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100624

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

20

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100632

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

21

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100633

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

22

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100637

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

23

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100640

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

24

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100661

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

25

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100676

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

26

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100683

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

27

Autospeciala Iveco Massif

UA2PAW40V0C100688

ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

Cererile vor fi analizate şi aprobate de către ordonatorul de credite deţinător al bunurilor, în ordinea depunerii lor.

Solicitările de preluare pot fi adresate direct Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, pe adresa de email itpf.timisoara@mai.gov.ro.

Persoană de contact: subinspector de poliţie Moldovan Ovidiu, telefon: 0733 247 634

