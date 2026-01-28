Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timişoara cedează cu titlu gratuit bunuri materiale

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Calea Sever Bocu nr.49, jud. Timiş, nr.tel. 0256 306340, fax 0256 306355, email itpf.timisoara@mai.gov.ro, transmite fără plată către alte instituţii publice sau unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, un număr de 36 de autospeciale după cum urmează:
|
Nr.
Crt.
|
Denumirea bunurilor
materiale
|
Serie şasiu
|
Locul de depozitare
|
1
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100635
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
2
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100636
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
3
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100638
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
4
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100643
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
5
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100658
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
6
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100668
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
7
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100675
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
8
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100678
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
9
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100700
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
10
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100741
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
11
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100749
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
12
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100769
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
13
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100487
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
14
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100680
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
15
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100764
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
16
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100744
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
17
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100734
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
18
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100509
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
19
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100624
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
20
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100632
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
21
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100633
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
22
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100637
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
23
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100640
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
24
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100661
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
25
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100676
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
26
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100683
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
|
27
|
Autospeciala Iveco Massif
|
UA2PAW40V0C100688
|
ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara
Cererile vor fi analizate şi aprobate de către ordonatorul de credite deţinător al bunurilor, în ordinea depunerii lor.
Solicitările de preluare pot fi adresate direct Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, pe adresa de email itpf.timisoara@mai.gov.ro.
Persoană de contact: subinspector de poliţie Moldovan Ovidiu, telefon: 0733 247 634