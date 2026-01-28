Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timişoara cedează cu titlu gratuit bunuri materiale Miercuri, 28 Ianuarie 2026

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Calea Sever Bocu nr.49, jud. Timiş, nr.tel. 0256 306340, fax 0256 306355, email itpf.timisoara@mai.gov.ro, transmite fără plată către alte instituţii publice sau unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, un număr de 36 de autospeciale după cum urmează:

Nr. Crt. Denumirea bunurilor materiale Serie şasiu Locul de depozitare 1 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100635 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 2 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100636 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 3 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100638 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 4 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100643 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 5 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100658 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 6 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100668 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 7 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100675 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 8 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100678 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 9 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100700 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 10 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100741 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 11 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100749 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 12 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100769 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 13 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100487 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 14 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100680 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 15 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100764 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 16 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100744 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 17 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100734 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 18 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100509 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 19 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100624 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 20 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100632 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 21 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100633 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 22 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100637 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 23 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100640 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 24 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100661 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 25 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100676 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 26 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100683 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara 27 Autospeciala Iveco Massif UA2PAW40V0C100688 ITPF Timisoara (Calea Sever Bocu nr.49, Timişoara

Cererile vor fi analizate şi aprobate de către ordonatorul de credite deţinător al bunurilor, în ordinea depunerii lor.

Solicitările de preluare pot fi adresate direct Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, pe adresa de email itpf.timisoara@mai.gov.ro.

Persoană de contact: subinspector de poliţie Moldovan Ovidiu, telefon: 0733 247 634