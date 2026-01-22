Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara cedează cu titlu gratuit bunuri materiale Joi, 22 Ianuarie 2026

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Sever Bocu, nr. 49, jud. Timiș, telefon 0256.306.340, fax 0256.306.355, email itpf.timisoara@mai.gov.ro, cedează cu titlu gratuit bunuri materiale, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitaţiei către alte instituții publice sau unități de cult religiosase recunoscute în România:

• navă fluvială de patrulare proiect 383, an fabricație1985, cu seria motoarelor 8401k33844 și 8401k33167.

Solicitările de preluare pot fi adresate direct inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, pe adresa de email itpf.timisoara@mai.gov.ro.

Persoană de contact: subinspector de poliție Moldovan Ovidiu, telefon: 0733.247.634.