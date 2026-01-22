Modernizare branșamente electrice turnuri de comunicații Cernești și Sfântu Gheorghe, județul Tulcea Joi, 22 Ianuarie 2026

Titlu proiect - Modernizare branșamente electrice turnuri de comunicații Cernești și Sfântu Gheorghe, județul Tulcea

Acronim proiect - BranșamenteGC

Cod proiect - BV12B_01

Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și Politica de vize

Perioada de implementare - decembrie 2025-decembrie 2027

Proiectul vizează modernizarea infrastructurii turnurilor de comunicații din locațiile Cernești și Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, prin efectuarea de noi branșamente electrice. Prin realizarea

investiției se urmărește eliminarea defectelor care generau întreruperi repetate și de lungă durată și restabilirea alimentării cu energie electrică a turnurilor de comunicații pentru funcționarea optimă a sistemelor de supraveghere și comunicații ale Poliției de Frontieră Române, în vederea asigurării și îmbunătățirii securității la frontierele externe ale UE.

Obiectivul proiectului este de a consolida și îmbunătăți capacitățile de supraveghere a frontierelor externe ale Uniunii Europene pentru prevenirea și depistarea criminalității transfrontaliere, prin modernizarea infrastructurii necesare funcționării optime a sistemelor de supraveghere ale PFR.

Scopul proiectului constă în:

asigurarea cu energie electrică a turnului de comunicații Sfântu Gheorghe, prin realizarea unui nou racord cu energie electrică;

asigurarea cu energie electrică a turnului de comunicații Cernești, prin realizarea unui nou racord cu energie electrică;

asigurarea capabilităților de supraveghere la Marea Neagră și fluviul Dunărea, asigurând compatibilitatea cu sistemele similare de supraveghere din alte state membre.

Rezultatele proiectului:

asigurarea unei supravegheri continue la Marea Neagră și la fluviul Dunărea, care contribuie la consolidarea securității la frontierele externe și la nivelul UE;

reducerea timpilor de reacție și optimizarea resurselor contribuie la o gestionare mai eficace a frontierelor și la creșterea nivelului general de securitate;

prin întărirea securității, proiectul contribuie la construirea unui mediu mai sigur și la descurajarea activităților ilegale.

Bugetul total al proiectului este de 4.106.902 lei cu TVA, din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 3.080.176,50 lei și 25% finanțare națională nerambursabilă lei – 1.026.725,50 lei).

Finanțarea nerambursabilă asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.