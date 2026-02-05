“MAI Digital”, cod SMIS 2021+ 318777 Joi, 05 Februarie 2026

Beneficiarul proiectului: Ministerul Afacerilor Interne (prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației)

Parteneri: Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcția Generală de Protecție Internă, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, Arhivele Naționale ale României, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, Clubul Sportiv Dinamo București

Proiectul este cofinanțat din Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – Prioritate: P2 Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri, Obiectiv specific: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, Acțiunea 2.2 E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor - 2.2.1 E-guv în administrația/instituțiile publice, Măsura 1: Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordanță cu Politica eGuv.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de transformarea MAI într-o entitate modernă și digitalizată care să furnizeze servicii publice electronice de înaltă calitate, disponibilitate și adaptate nevoilor cetățenilor și mediului de afaceri. Scopul principal al proiectului vizează accelerarea procesului de digitalizare a serviciilor publice furnizate de către structurile MAI, prin dezvoltarea de noi servicii publice electronice, precum și îmbunătățirea, creșterea gradului de sofisticare a serviciilor publice electronice, cu accent pe creșterea eficienței și calității interacțiunii dintre cetățeni, mediu de afaceri cu administrația publică.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Consolidarea capacității MAI de a oferi servicii publice electronice cetățenilor și mediului de afaceri prin dezvoltarea/ îmbunătățirea semnificativă a minimum 15 servicii publice electronice. Creșterea disponibilității și accesibilității serviciilor publice electronice prin îmbunătățirea infrastructurii TIC, dezvoltarea/ achiziționarea de platforme informatice/soluții/aplicații software/licențe. Asigurarea condițiilor necesare pentru acordarea de sprijin cetățenilor în vederea accesării și utilizării serviciilor publice electronice, prin dezvoltarea și operaționalizarea unui Centru de Management Integrat, care va include facilități TIC, cât și facilități de suport 24/7. Asigurarea suportului necesar pentru accesarea și livrarea serviciilor publice electronice cu un grad ridicat de sofisticare. Asigurarea securității cibernetice a rețelei și sistemelor informatice pentru livrarea serviciilor publice electronice cu grad ridicat de securitate.

Data de începere: 29.01.2026

Perioada de implementare: 36 de luni, începând cu data de 29.01.2026.

Valoarea totală a proiectului este de 657.884.738,86 lei cu TVA, din care:

Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului: 493,230,478.59 lei, din care: Valoare FEDR: 493,230,478.59 lei Valoare BS: 0.00 lei

Co-finanțarea eligibilă a Beneficiarului: 164,654,260.27 lei

Principalele etape de implementare:

Dezvoltare servicii electronice și platforme software

Implementarea sistemului de asigurare a securității cibernetice

Rezultate așteptate:

creșterea numărului de servicii electronice și a gradului de sofisticare a serviciilor publice electronice furnizate de către structurile MAI;

creșterea eficienței administrative și reducerea birocrației în cadrul MAI;

minimizarea prezenței fizice a cetățenilor la sediile instituțiilor, generând economii semnificative în costuri și timp pentru cetățeni, mediul de afaceri și prin diminuarea cheltuielilor operaționale ale MAI;

sporirea atractivității serviciilor publice electronice oferite de structurile MAI pentru cetățeni, prin reducerea disconfortului creat de deplasarea cetățenilor la ghișeu/poștă, îmbunătățirea calității, disponibilității și rezilienței serviciilor publice electronice furnizate de către structurile MAI.

Indicatori proiect:

Instituții publice care beneficiază de sprijin pentru a dezvolta servicii, produse și procese digitale (instituții publice) - 10 instituţii publice

Utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate (utilizatori/an) – 1.350.000 utilizatori/an

Număr de servicii publice digitalizate – 15 servicii

Ministerul Afacerilor Interne, Piața Revoluției Nr. 1A, sector 1 București, www.mai.gov.ro