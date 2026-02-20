Organizarea celui de-al doilea Workshop pentru elaborarea unui Ghid de conștientizare pentru cetăţeni în cadrul proiectului “ROHU00634 – SAFE – Together for a Safer Area” Vineri, 20 Februarie 2026

În perioada 03 - 05 februarie 2026, la Szeged, Ungaria, s-a desfășurat cel de-al doilea Workshop pentru elaborarea unui ghid de conştientizare pentru cetăţeni în cadrul proiectului “ROHU00634 – SAFE – Together for a Safer Area”, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Interreg VI-A România – Ungaria.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea nivelului de siguranță şi securitate pentru cetăţeni, rezidenţi şi turiști din zona eligibilă, abordând provocările transfrontaliere prin îmbunătățirea capacitaților instituționale, modernizarea facilităților de instruire şi consolidarea colaborării între instituţiile de aplicare a legii din România şi Ungaria.

Scopul celui de-al doilea Workshop urmărește completarea versiunii inițiale prin îmbunătățirea conținutului și dezvoltarea unor metodologii practice pentru prezentarea informațiilor către public. Temele abordate includ crearea unui material ușor de utilizat și accesibil cetățenilor. În urma sesiunii, ghidul va fi finalizat și va stabili o strategie de diseminare pentru a-i maximiza acoperirea și impactul.

Ghidul de informare publică rezultat va fi o resursă cuprinzătoare, adaptată nevoilor comunităților transfrontaliere. Acesta va aborda subiecte precum reglementările de călătorie, documentația vehiculelor, conformitatea transportului de mărfuri și combaterea activităților ilegale, fiind prezentat atât în format digital, cât și tipărit. Ghidul va utiliza un limbaj clar pentru a asigura accesibilitatea și relevanța, servind drept un instrument indispensabil pentru centrul de informare publică.

Workshop-ul a fost organizat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) - Lider de Proiect, şi găzduit de Instituţia Prefectului Arad - Partener IV, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor (IPJ Bihor) – Partener II, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu’’ Oradea (SPAPFAI Oradea) – Partener III şi Centrul de Educaţie şi Instruire al Poliţiei de la Szeged din Ungaria (ROKK) - Partener V.

Valoarea totală a proiectului este de 4,375,000.00 euro, din care 2.884.275,58 euro reprezintă 65,93% finanțare externă nerambursabilă (FEDR).

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, în perioada 23.12.2024 - 22.12.2027.