Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu cedează cu titlu gratuit bunuri materiale

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Giurgiu (Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân nr. 36, cod 080036, județul Giurgiu, tel: 0246.213.640, fax: 0246.211.785, email ijpf.giurgiu@mai.gov.ro) cedează cu titlu gratuit bunuri materiale, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitației.
- Autospecială Nissan Pathfinder, an fabricație 2008 - SPF Corabia.
- Autospecială Iveco Massif, an fabricație 2010 - SPF Corabia.
Informații suplimentare se pot obține la sediul inspectoratului sau la:
- telefon: 0246/213640, interior 26077, fax: 0246/211785
- persoana de contact agent șef de poliție Mirea Constantin.