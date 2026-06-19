Cinci persoane arestate preventiv pentru trafic de droguri de risc și mare risc Vineri, 19 Iunie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București – Otopeni, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au documentat activitatea infracțională a cinci persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de risc, trafic internațional și intern de droguri de mare risc și trafic internațional și intern de droguri de risc și mare risc.

La data de 18 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus, în patru cauze penale, reținerea a 5 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de risc, trafic internațional și intern de droguri de mare risc și trafic internațional și intern de droguri de risc și mare risc.

Din probele administrate în cadrul primului dosar penal a reieșit faptul că, în luna iunie 2026, un inculpat, în vârstă de 35 de ani, a comandat din Spania și a introdus pe teritoriul României, prin intermediul unor firme de curierat, cantitatea de peste 5,6 kilograme canabis. În ziua de 18.06.2026 inculpatul a fost prins în flagrant, în sectorul 6 al municipiului București, în timp ce deținea, în autoturismul său, drogul de risc destinat comercializării.

Cercetările efectuate în cadrul celui de al doilea dosar penal au arătat că, în luna iunie 2026, un inculpat, în vârstă de 37 de ani, a procurat din Regatul Țărilor de Jos, 2 kituri cu substrat și ciuperci (trufe), în curs de dezvoltare, care conțin Psilocină și Psilocybină, pe care le-a introdus în țară, prin intermediul unor firme de curierat. În ziua de 18.06.2026 inculpatul a fost prins în flagrant, în sectorul 5 al municipiului București, în timp ridica pachetul conținând drogurile de mare risc.

Din investigațiilor efectuate în cea de a treia cauză penală a rezultat că, tot în luna iunie 2026, o inculpată, în vârstă de 39 de ani, a comandat, din Regatul Țărilor de Jos, un kit cu substrat și ciuperci (trufe), în curs de dezvoltare, care conțin Psilocină și Psilocybină, drog de mare risc, precum și o cantitate de substanță vegetală conținând Salvinorin-A, drog de risc.

Substanțele interzise au fost introduse în România prin intermediul unei firme de curierat, inculpata fiind prinsă în flagrant, în sectorul 4 al municipiului București, în timp ridica pachetul conținând drogurile de risc și mare risc.

Actele de urmărire penală efectuate în cadrul celui de al patrulea dosar penal au reliefat că, în baza unei rezoluții infracționale comune prealabile, doi inculpați, ambii în vârstă de 38 de ani, au introdus în țară, din Spania, prin intermediul unor firme de curierat, cantitatea de aproximativ 1 kilogram canabis.

În ziua de 18.06.2026, inculpații au fost prinși în flagrant, în sectorul 1 al municipiului București, în timp ce unul dintre ei ridicase pachetul conținând drogul de risc, în timp ce al doilea supraveghea zona.

Astăzi, au fost sesizați judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerile de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.