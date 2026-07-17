Țigarete ascunse in cutii de băuturi răcoritoare, descoperite de polițiștii de frontieră din Giurgiu Vineri, 17 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul unei acțiuni tip BLITZ, aproximativ 28.000 de țigarete fără documente de proveniență, ascunse în cutii de suc.

În data de 17 iulie a.c., în jurul orei 06.30, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au oprit pentru control, pe DN5, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, un microbuz înmatriculat în Bulgaria.

Autovehiculul erau condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 51 de ani, care se deplasa pe ruta Bulgaria – Germania.

În urma verificărilor efectuate asupra mijlocului de transport, a fost descoperită cantitatea totală de 27.600 de țigarete (1.380 de pachete ), cu timbru fiscal bulgăresc, ascunse în interiorul unor cutii de băuturi răcoritoare.

Întrucât persoana în cauză nu au putut prezenta documente de proveniență pentru țigaretele descoperite, întreaga cantitate, estimată la aproximativ 41.400 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării și indisponibilizată la sediul instituției.

În cauză, au fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoană, în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje false peste limita a 10.000 de țigarete, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluțiile legale care se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.