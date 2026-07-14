Restricții temporare pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse în perioada 15-16 iulie 2026, în intervalul orar 06:00-11:00 Marți, 14 Iulie 2026

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că, în urma unei notificări transmise de autoritățile de frontieră bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi restricționată temporar pentru înlocuirea unor corpuri de iluminat de pe stâlpii din zona centrală a Podului Prietenia, pe partea bulgară.

Intervențiile sunt programate să înceapă în zilele de 15 si 16 iulie 2026, in intervalul orar 06:00-11:00, moment în care traficul va fi dirijat din ambele parti pentru desfășurarea alternativă a traficului, fiecare sens de mers fiind oprit aproximativ cate un minut, daca va fi necesar.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează, în cooperare cu Poliția Română și Poliția de Frontieră din Bulgaria, pentru gestionarea eficientă a traficului rutier în zona de frontieră.