Restricții temporare de circulație pe Podul Prieteniei, cu ocazia evenimentului transfrontalier „Parada ambarcațiunilor - două drapele, un fluviu” Vineri, 26 Iunie 2026

Sâmbătă, 27 iunie 2026, va avea loc evenimentul transfrontalier „Parada ambarcațiunilor – două drapele, un fluviu”, organizat pe fluviul Dunărea, în municipiile Giurgiu și Ruse.

Evenimentul va cuprinde o paradă a ambarcațiunilor, cu defilare pe Dunăre, ce va putea fi urmărită de pe ambele maluri ale fluviului, precum și de pe Podul Prieteniei. În cursul serii, pe ambele maluri vor avea loc concerte, iar manifestările se vor încheia cu un spectacol de artificii organizat în zona centrală a Podului Prieteniei.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului pirotehnic, circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi închisă temporar, în data de 27 iunie 2026, în intervalul orar 17:00–17:30, pentru toate categoriile de autovehicule.

Recomandăm participanților la trafic să își planifice deplasările ținând cont de această restricție temporară și să respecte indicațiile polițiștilor și ale celorlalte autorități aflate în teren.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă invităm să vă bucurați, în condiții de siguranță, de acest eveniment dedicat promovării prieteniei și cooperării transfrontaliere dintre România și Bulgaria.